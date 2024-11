Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (18)

Concursos e seleções estão com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (18), com salários que chegam a quase R$ 10 mil. Há oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas são para Fortaleza e municípios do Interior do Estado. Confira a lista abaixo:

Core-CE

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (Core-CE) anunciou a realização de concurso público com vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior.

São quatro vagas efetivas para preenchimento imediato, sendo duas para assistente administrativo, uma para fiscal, uma para assistente jurídico e outras 36 distribuídas para formação de cadastro de reserva, totalizando 40 vagas.

Os salários iniciais variam de R$ 2.510,84 a R$ 6.140,90 mais benefícios, como vale-alimentação, vale-transporte e plano de cargos e salários. A carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições acontecem até as 23h do dia 10 de dezembro de 2024, exclusivamente por meio do site do Instituto Quadrix, banca organizadora do concurso.

Prefeitura de Salitre

A Prefeitura de Salitre, no Interior do Ceará, abriu edital de concurso público com 251 vagas imediatas e outras 446 para formação de cadastro reserva. Os salários vão de R$ 1.412 até R$ 10 mil.

Os interessados podem se inscrever no site da instituição organizadora do certame até o dia 24 de novembro.

As vagas estão dispostas para cargos como analista ambiental, agente de saúde, técnico de enfermagem, médico, enfermeiro, dentista, motorista, professor, psicólogo, gari, zelador, mestre de obras e recepcionista, por exemplo.

O candidatos deverão pagar a taxa de inscrição de acordo com o nível de escolaridade. São R$ 80 para quem possuir o Fundamental completo, R$ 120 para Ensino Médio e R$ 150 para Ensino Superior.

Prefeitura de Morada Nova

A Prefeitura de Morada Nova tem inscrições reabertas até 21 de novembro. Com 320 vagas imediatas e 958 para formação de cadastro de reserva, os salários chegam até R$ 3,5 mil.

Há oportunidades para professor, psicólogo, assistente social, intérprete de libras, merendeira e auxiliar de serviços gerais, por exemplo.

Interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Consulpam, responsável pelo certame. Os valores da taxa são de R$ 100 (nível médio) e de R$ 140 (nível superior).

Controladoria Geral do Município - Fortaleza (CGM)

Terminam nesta segunda-feira as inscrições para o concurso público da Controladoria Geral do Município (CGM) em Fortaleza. As vagas são para o cargo de Auditor de Controle Interno, com salários iniciais de R$ 7,2 mil.

Para se inscrever, basta preencher um formulário disponível no site do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh). A taxa de inscrição é de R$ 200.

Ao todo, são 12 vagas imediatas e 71 para cadastro reserva. A carga horária é de 40 horas semanais, e todos os candidatos precisam ter nível superior completo para participar.

