Core-CE anuncia concurso público com salários de até R$ 6,1 mil; veja edital

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (Core-CE) anunciou a realização de concurso público com vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior.

São quatro vagas efetivas para preenchimento imediato, sendo duas para assistente administrativo, uma para fiscal, uma para assistente jurídico e outras 36 distribuídas para formação de cadastro de reserva, totalizando 40 vagas (Veja descrição abaixo).

Os salários iniciais variam de R$ 2.510,84 a R$ 6.140,90 mais benefícios, como vale-alimentação, vale-transporte e plano de cargos e salários. A carga horária é de 40 horas semanais.

>> Veja edital

Inscrições

As inscrições acontecem até as 23 horas do dia 10 de dezembro de 2024, exclusivamente por meio do site do Instituto Quadrix, banca organizadora do concurso.

A taxa de inscrição varia de R$ 75 para os cargos de nível médio e R$ 90 para o cargo de nível superior.

Vagas

Nível médio

Assistente Administrativo (2 vagas efetivas + 18 de cadastro reserva) - salário de R$ 2.510,84 + benefícios

Fiscal (1 vaga efetiva + 9 de cadastro reserva) - salário de R$ 3.357,14 + benefícios

Nível Superior

Assistente Jurídico (1 vaga efetiva + 9 de cadastro reserva) - salário de R$ 6.140,90+ benefícios

Provas

As provas objetivas e discursivas serão realizadas na cidade de Fortaleza, no Ceará, no dia 26 de janeiro de 2025 (domingo), no turno da tarde, para todos os cargos.

O concurso público compreenderá as seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório para o cargo de nível superior.

A prova objetiva abordará temas de conhecimentos básicos, conhecimentos complementares e conhecimentos específicos.