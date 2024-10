Com salários de até R$ 13,9 mil, edital do concurso TRT-PE é divulgado; veja vagas

O Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco (TRT-PE) divulgou edital com vagas para formação de cadastro de reserva em cargos de analista e técnico judiciário. As remunerações são de até R$ 13.994,78, além de benefícios, como alimentação e transporte, a depender da vaga.

Os interessados em participar da seleção devem se inscrever no site da organizadora do certame, a Fundação Carlos Chagas (FCC). As inscrições estarão disponíveis do dia 4 de novembro ao dia 29 de novembro.

As remunerações entre os cargos são diferentes, com salário de R$ 8.529,65 para Técnico Judiciário e de R$ 13.994,78 para Analista Judiciário. Da mesma forma, as taxas de inscrição para cada cargo são diferenciadas, sendo de R$ 90 para técnico e de R$ 110 para analista.

Provas e jornada de trabalho

A prova objetiva do concurso, segundo o edital, será aplicada no dia 16 de fevereiro de 2015, com questões de múltipla escolha com conhecimentos gerais e específicos. Enquanto isso, a discursiva também será aplicada no mesmo dia e horário que a objetiva.

Os dois cargos possuem jornada de trabalho de 40 horas semanas e, em ambos os casos, é necessário que o candidato tenha diploma de curso superior. No caso do Analista Judiciário, o diploma precisa ser na área de atuação, enquanto para Técnico Judiciário ele pode ser em qualquer área.