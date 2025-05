Jogador do futebol cearense é alvo de operação contra manipulação de resultados

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência de um jogador de futebol em Fortaleza (CE), nesta sexta-feira (9). De acordo com apuração do Sistema Verdes Mares, o jogador é suspeito de manipulação de resultado no Campeonato Cearense 2024.

A ação faz parte da Operação “Contra-Ataque”, contra a manipulação de resultados de futebol, deflagrada nesta sexta pelo Ministério Público do Ceará, sendo realizada por meio do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), com apoio da Polícia Civil.

Ainda de acordo com apuração da reportagem, a operação foi deflagrada depois da Federação Cearense de Futebol (FCF) ter feito uma denúncia após receber relatórios de monitoramento e análise de integridade esportiva, que indicaram suspeitas de manipulação.

O nome do atleta e a equipe que ele defendia no Campeonato Cearense 2024 não foram divulgados até o momento. Após o mandado de busca e apreensão, a Operação “Contra-Ataque” seguirá investigando as suspeitas de manipulação.