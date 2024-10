Inscrições para concurso da UFC, com salários de até R$ 4,5 mil, começam nesta quarta-feira (30)

Começam nesta quarta-feira (30) as inscrições do concurso da Universidade Federal do Ceará (UFC) para técnico-administrativo em educação (TAE). São ofertadas 144 vagas distribuídas entre os níveis médio, técnico e superior.

Os selecionados atuarão em campi da UFC em Fortaleza, Crateús, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral.

As vagas serão distribuídas entre os seguintes cargos:

79 para assistente em administração (nível médio);

36 para técnico de tecnologia da informação (nível médio);

24 para analista de tecnologia da informação (nível superior);

5 para engenheiro civil (nível superior).

Remuneração

A remuneração inicial para os cargos de nível médio e técnico é de R$ 2.667,19, além de auxílio-alimentação no valor de mil reais. Para o nível superior, o salário inicial é de R$ 4.556,92, também acrescida de mil reais de auxílio-alimentação.

Além da remuneração básica, os servidores públicos federais têm direito ao incentivo à qualificação. Isso significa que o salário pode ser ampliado dependendo da formação acadêmica do candidato. Servidores com especialização, mestrado ou doutorado, por exemplo, recebem valores adicionais.

A jornada de trabalho, para todos os cargos, é de 40 horas semanais. O candidato aprovado dentro do limite do número de vagas exercerá suas atividades no campus para o qual se inscreveu.

>> Veja edital completo

Como se inscrever?

As inscrições poderão ser realizadas a partir das 10h desta quarta até as 23h59 do dia 13 de novembro de 2024. Os interessados deverão se inscrever exclusivamente por meio do site do concurso, que é coordenado pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC). A situação da inscrição poderá ser verificada no dia 20 de novembro.

A taxa de inscrição é de R$ 120 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 150 para cargos de nível superior. O pedido de isenção do pagamento poderá ser feito no site do concurso nos dias 14 ou 15 de outubro.

Provas

A seleção será feita por meio de três provas, todas com questões objetivas, sendo uma de língua portuguesa (10 questões), uma de legislação (10 questões) e uma de conhecimentos específicos (30 questões).

As provas estão marcadas para o dia 19 de janeiro de 2025 em Fortaleza, em local e horário a serem informados no site do concurso. A divulgação dos locais de prova será feita no dia 15 de janeiro.