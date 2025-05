Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (12)

O Ceará está com diversos concursos públicos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (12). Há vagas com salários que chegam a R$ 35,8 mil.

As oportunidades são para candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior. Veja mais detalhes abaixo:

IMPARH

A Prefeitura de Fortaleza lançou, no último dia 29, o edital para formar cadastro de reserva de professores substitutos de Língua Portuguesa e idiomas estrangeiros do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh).

Ao todo, foram anunciadas 107 vagas. As inscrições estão abertas até esta terça-feira (13) e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Canal de Concursos e Seleções. Cada candidato poderá se inscrever somente para um idioma.

CONAB

As inscrições para o concurso Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 2025 estão abertas até quinta-feira (15), contando com um total de 403 vagas. As oportunidades são divididas entre diversos cargos e áreas de formação, podendo ser para candidatos de nível médio e superior.

Os selecionados podem ser realocados para vagas em todo o Brasil, incluindo a Matriz, em Brasília. Já os salários variam de R$ 8.140,88, para Analista e R$ 3.459,87, para Assistente.

PREFEITURA DE COREAÚ

Foram abertas no último dia 7 as inscrições para o concurso público da Guarda Civil Municipal de Coreaú. Esse é o primeiro concurso para a nova corporação, "que vai reforçar a segurança e o cuidado com a nossa população", segundo o Executivo municipal.

São 23 vagas imediatas e 10 cadastros de reserva. As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de maio, no site do Instituto Consulpam.

PREFEITURA DE MADALENA

A Prefeitura Municipal de Madalena, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, em parceria com a Secretaria de Educação lançou neste mês o Edital de Seleção Pública para contratação de Professores e Profissionais da Educação.

Ao todo, estão sendo ofertadas 160 vagas, sendo 152 vagas imediatas e outras 8 vagas para cadastro de reserva. Interessados podem realizar gratuitamente a inscrição até sexta-feira (16).

>> Edital está disponível aqui

TJCE

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) está com inscrições abertas, até 22 de maio, para concurso público que oferta 30 vagas imediatas para o cargo de juiz substituto. Com salário de R$ 35.877,27, certame é voltado para aprovados no Exame Nacional da Magistratura (ENAM), cuja segunda edição ocorreu em outubro de 2024.

Os interessados em se candidatar devem atender aos requisitos e se inscrever pelo site da Fundação FGV, banca organizadora, até o fim prazo. Ainda é necessário pagar uma taxa de participação no valor de R$ 358,77.

>> Edital está disponível aqui

PCCE

Serão ofertadas 500 vagas para o cargo de oficial investigador da Polícia Civil do Estado do Ceará. As vagas são para candidatos de nível superior. O salário inicial é de R$ 6.732,71.

As inscrições seguirão até sexta-feira (16), no site da Comissão Executiva do Vestibular da Uece (CEV).

>> Veja edital completo

Polícia Federal

As inscrições para o concurso da Polícia Federal (PF) estão abertas até 21 de maio. São 192 vagas e formação de cadastro de reserva, com salários que chegam a R$ 11.070,93. Os cargos são para níveis médio e superior. O edital do certame foi divulgado pela banca Cebraspe.

>> Leia a íntegra do edital (acessível em Libras)

