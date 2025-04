Concurso Conab: inscrições para certame com salários de até R$ 8 mil já estão abertas

As inscrições para o concurso Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 2025 estão abertas até dia 15 de maio, contando com um total de 403 vagas. As oportunidades são divididas entre diversos cargos e áreas de formação, podendo ser para candidatos de nível médio e superior.

Os selecionados podem ser realocados para vagas em todo o Brasil, incluindo a Matriz, em Brasília. Já os salários variam de R$ 8.140,88, para Analista e R$ 3.459,87, para Assistente.

Além disso, as vagas contam com benefícios como:

Seguro de vida;

Auxílio alimentação;

Auxílio escola.

As provas serão aplicadas no dia 13 de julho.

O certame também conta com quatro etapas: Prova Objetiva; Prova Discursiva; Procedimento de Heteroidentificação e Avaliação Biopsicossocial.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas através do site do Instituto Consulpam até o dia 15 de maio.

Para participar, é preciso pagar uma taxa de inscrição, sendo:

R$ 50: nível médio;

nível médio; R$ 80: nível superior.

Veja também Papo Carreira Resultado final do Concurso dos Correios é divulgado pela IBFC; saiba como acessar Papo Carreira Enem 2025: prazo para solicitar isenção da taxa de R$ 85 começa nesta segunda-feira (14)

Vagas disponíveis do Concurso Conab 2025

Nível médio – Assistente

Administrativo: 12 vagas;

12 vagas; Operações/Técnico Agrícola: 13 vagas;

13 vagas; TI: 7 vagas;

7 vagas; Contabilidade: 2 vagas.

Nível superior – Analista

Administração: 127 vagas;

127 vagas; Engenharia Agronômica: 107 vagas;

107 vagas; Economia: 23 vagas;

23 vagas; Ciências Contábeis: 41 vagas;

41 vagas; Tecnologia da Informação: 12 vagas;

12 vagas; Gestão do Agronegócio: 7 vagas;

7 vagas; Engenharia Civil: 7 vagas;

7 vagas; Direito: 11 vagas;

11 vagas; Pedagogia: 4 vagas;

4 vagas; Engenharia Agrícola: 7 vagas;

7 vagas; Relações Públicas: 3 vagas;

3 vagas; Engenharia Elétrica: 3 vagas;

3 vagas; Jornalismo: 3 vagas;

3 vagas; Psicologia: 2 vagas;

2 vagas; Arquitetura: 2 vagas;

2 vagas; Engenharia Mecânica: 2 vagas;

2 vagas; Letras: 2 vagas;

2 vagas; Nutrição: 1 vaga;

1 vaga; Engenharia de Segurança do Trabalho: 1 vaga;

1 vaga; Arquivologia: 1 vaga;

1 vaga; Engenharia de Alimentos: 1 vaga.

Cronograma

Inscrições: 14 de abril a 15 de maio;

14 de abril a 15 de maio; Isenção da taxa: 14 a 20 de abril;

14 a 20 de abril; Pagamento da taxa: até 16 de maio;

até 16 de maio; Data da prova: 13 de julho.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp