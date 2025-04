Enem 2025: prazo para solicitar isenção da taxa de R$ 85 começa nesta segunda-feira (14)

O prazo para solicitar isenção da taxa de R$ 85 para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 inicia nesta segunda-feira (14) e segue até o dia 25 de abril. O procedimento deve ser realizado pelos interessados por meio da Página do Participante, com o login único do gov.br. O período de inscrição ainda será divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).

Os participantes que não compareceram aos dois dias de provas do Enem em 2024 e desejem a gratuidade para o Enem 2025 precisam justificar a ausência. O prazo para a justificativa de ausência é o mesmo: de 14 a 25 de abril.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a gratuidade para a inscrição do Enem está prevista para pessoas que atendam aos seguintes critérios:

Matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública em 2025;

Pessoas que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal;

Participantes do programa Pé-de-Meia do Ministério da Educação.

Documentos exigidos para isenção no Enem 2025

Interessados na gratuidade para o Enem 2025 devem comprovar que não têm condições financeiras de pagar a inscrição, apresentando os seguintes documentos:

Documento de identificação do estudante e dos demais membros que compõem o núcleo familiar;

do estudante e dos demais membros que compõem o núcleo familiar; Declaração que comprove a realização de todo o ensino médio em escola pública ou histórico escolar do ensino médio , com assinatura e carimbo da escola. Bolsistas devem incluir a declaração da escola que comprove a condição de bolsista integral em todo o ensino médio;

que comprove a realização de todo o ensino médio em escola pública , com assinatura e carimbo da escola. Bolsistas devem incluir a declaração da escola que comprove a condição de bolsista integral em todo o ensino médio; Comprovante da renda declarada referente ao mês corrente ou até três meses anteriores;

referente ao mês corrente ou até três meses anteriores; Comprovante de pagamento (holerite ou contracheque, recibo de pagamento por serviços prestados, envelope de pagamento, declaração do empregador, entre outros);

(holerite ou contracheque, recibo de pagamento por serviços prestados, envelope de pagamento, declaração do empregador, entre outros); Declaração original, assinada pelo próprio interessado, para os autônomos e trabalhadores em atividades informais , contendo as seguintes informações: nome, atividade que desenvolve, local onde a executa, telefone, há quanto tempo a exerce e renda bruta mensal em reais;

, contendo as seguintes informações: nome, atividade que desenvolve, local onde a executa, telefone, há quanto tempo a exerce e renda bruta mensal em reais; Extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou por outras fontes, referente à aposentadoria, auxílio-doença, pensão, pecúlio, auxílio-reclusão e previdência privada. Na ausência desses documentos, apresentar extrato bancário identificado , com o valor do crédito do benefício;

fornecido pelo INSS ou por outras fontes, referente à aposentadoria, auxílio-doença, pensão, pecúlio, auxílio-reclusão e previdência privada. Na ausência desses documentos, apresentar , com o valor do crédito do benefício; Recibo de comissões, aluguéis, pró-labores e outros;

de comissões, aluguéis, pró-labores e outros; Recibo de seguro-desemprego e do FGTS;

de seguro-desemprego e do FGTS; Rescisão do último contrato de trabalho;

do último contrato de trabalho; Comprovante do valor da pensão alimentícia (na ausência desse documento, apresentar extrato ou declaração de quem a concede, especificando o valor);

(na ausência desse documento, apresentar extrato ou declaração de quem a concede, especificando o valor); Comprovantes de benefícios concedidos por programas sociais, como o Bolsa Família;

concedidos por programas sociais, como o Bolsa Família; Declaração original da pessoa que concede ajuda financeira ao interessado, pagamento de despesas com escola ou de outras despesas, contendo as seguintes informações: nome, endereço, telefone, valor concedido e finalidade;

ao interessado, pagamento de despesas com escola ou de outras despesas, contendo as seguintes informações: nome, endereço, telefone, valor concedido e finalidade; Comprovante de residência (conta de água, energia elétrica, gás, telefone, carnê de IPTU, correspondências oficiais ou bancárias).

(conta de água, energia elétrica, gás, telefone, carnê de IPTU, correspondências oficiais ou bancárias). Para beneficiários CadÚnico: cópia do cartão com o NIS válido que contenha nome completo e CPF da mãe do participante.

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao fim da educação básica e tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no País, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Veja também Ceará Jovem que estudou no CE e foi nota 1.000 na redação do Enem citou obras como ‘Torto Arado’ e ‘Racismo Estrutural’ Ceará Único cearense nota 1.000 na redação do Enem é professor no interior do CE e fez a prova para treinar

Os resultados do Enem são utilizados como critério para seleção de estudantes no ensino superior na rede pública e privada, além de servirem como parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições de Portugal que têm convênio com o Inep também utilizam o resultado do Enem para os próprios processos seletivos.

Veja também Papo Carreira O que dá para fazer com a nota do Enem? Veja como usar pontuação para ingressar no ensino superior Ceará Sisu 2025: veja nota de corte para UFC, UFCA e Unilab nesta terça-feira (21), último dia de inscrições

Cronograma

Prazo para solicitar isenção da taxa e justificativa de ausência: 14 a 25 de abril

Resultado das solicitações de isenção da taxa e da justificativa de ausência: 12 de maio

Período de recursos: 12 a 16 de maio

Resultado dos recursos: 22 de maio

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.