Sisu 2025: veja nota de corte para UFC, UFCA e Unilab nesta terça-feira (21), último dia de inscrições

Esta terça-feira (21) é o último dia de inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 para que candidatos de todo o Brasil tentem vaga em universidades públicas.

O Diário do Nordeste traz a última parcial as maiores e menores notas de corte da ampla concorrência das universidades federais do Ceará. As pontuações e colocações foram atualizadas pelo Sisu durante a madrugada.

As notas de corte são a menor pontuação que o candidato precisa ter para ficar entre as vagas — ou seja, é a nota do último candidato classificado.

Quando sai o resultado do Sisu?

Os candidatos têm até as 23h59 para inserir dados no sistema ou trocar de opção.

Nessa quarta-feira (22), não haverá divulgação de notas. Segundo o Sisu, a classificação final será divulgada no próximo domingo (26), às 9h.

Contudo, é importante lembrar que as notas ainda podem mudar. Elas são modificadas diariamente à medida que “a fila” dos inscritos prossegue.

Como se inscrever no Sisu?

A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo Portal Único do Acesso ao Ensino Superior, com a conta gov.br. É preciso ter ensino médio completo, ter participado da edição de 2024 do Enem e não ter zerado a redação.

Confira as notas de corte de ampla concorrência da universidades federais do Ceará, da maior para a menor, no último dia de inscrições:

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Medicina (Fortaleza) 803,74

Medicina (Sobral) 797,38

Direito (Fortaleza - Integral) 770,7

Direito (Fortaleza - Noturno) 767,1

Ciência da Computação (Fortaleza) 763,26

Engenharia de Computação (Fortaleza) 760,68

Filosofia (Fortaleza) 759,44

Odontologia (Sobral) 754,58

Odontologia (Fortaleza) 753,98

Psicologia (Fortaleza) 744,36

Enfermagem (Fortaleza) 727,38

Arquitetura e Urbanismo (Fortaleza) 727,12

Ciência de Dados (Fortaleza) 725,54

Psicologia (Sobral) 722,46

Farmácia (Fortaleza) 722,16

Fisioterapia (Fortaleza) 720,74

Biotecnologia (Fortaleza) 714,42

Engenharia de Energias Renováveis (Fortaleza) 710,1

Sistemas e Mídias Digitais (Fortaleza) 709,98

Engenharia Mecânica (Fortaleza) 707,64

Ciências Biológicas (Fortaleza) 707,36

Ciências Biológicas (Fortaleza) 707,2

Engenharia Elétrica (Fortaleza) 705,5

Engenharia de Computação (Sobral) 705

Engenharia de Software (Quixadá) 704,88

Engenharia Civil (Fortaleza) 704,84

Ciência da Computação (Quixadá) 701,04

Jornalismo (Fortaleza) 698,78

Engenharia De Produção (Fortaleza) 698,6

Engenharia Química (Fortaleza) 698,48

Sistemas e Mídias Digitais (Fortaleza) 695,2

Física (Fortaleza) 695,16

Design (Fortaleza) 694,16

Ciências Econômicas (Fortaleza) 691,56

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (Fortaleza) 691,2

Cinema e Audiovisual (Fortaleza) 690,32

Ciências Contábeis (Fortaleza) 689,98

Letras - Português e Inglês (Fortaleza) 689,9

Matemática (Fortaleza) 689,82

Administração (Fortaleza) 689,36

Design - Moda (Fortaleza) 688,92

Engenharia de Computação (Quixadá) 688,16

Ciência da Computação (Crateús) 687,34

Ciências Econômicas (Sobral) 684,98

Engenharia de Software (Russas) 684,76

Ciências Contábeis (Fortaleza) 684,66

Administração (Fortaleza) 681,44

Ciências Econômicas (Fortaleza) 681,14

Física (Fortaleza - Licenciatura) 679,36

Gastronomia (Fortaleza) 678,86

Finanças (Sobral) 677,54

Engenharia Ambiental e Sanitária (Fortaleza) 677,38

História (Fortaleza - Licenciatura) 677,34

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Itapajé) 676,9

Engenharia Civil (Crateús) 676,68

Química (Fortaleza) 676,64

Química (Fortaleza - Licenciatura) 676,22

Engenharia de Telecomunicações (Fortaleza) 674,68

Ciência da Computação (Russas) 674,1

Engenharia Elétrica (Sobral) 673,38

Matemática (Fortaleza) 672,7

Abi - Educação Física (Fortaleza) 672,54

Letras - Inglês (Fortaleza - Licenciatura) 672,26

Sistemas de Informação (Quixadá) 671,82

Finanças (Fortaleza) 671,6

Filosofia (Fortaleza - Licenciatura) 669,7

Zootecnia (Fortaleza) 669,42

Letras - Língua Portuguesa (Fortaleza - Licenciatura) 667,06

Ciências Sociais (Fortaleza - Licenciatura) 666,84

Pedagogia (Fortaleza - Integral - Licenciatura) 666,68

Sistemas de Informação (Crateús) 665,82

Geografia (Fortaleza) Licenciatura 664,94

Engenharia Civil (Russas) 662,76

Letras - Português e Francês (Fortaleza - Licenciatura) 661,3

Segurança da Informação (Itapajé - Tecnológico) 660,18

Dança (Fortaleza) 659,9

Design Digital (Quixadá) 657,94

Gestão de Políticas Públicas (Fortaleza) 657,86

Ciências Atuariais (Fortaleza) 657,82

Engenharia Mecânica (Russas) 656,54

Letras - Português e Italiano (Fortaleza - Licenciatura) 656,34

Pedagogia (Fortaleza - Noturno - Licenciatura) 655,3

Ciências Ambientais (Fortaleza) 653,96

Música (Fortaleza - Licenciatura) 652,72

Geografia (Fortaleza) 652,7

Engenharia de Alimentos (Fortaleza) 652,66

Ciências Sociais (Fortaleza) 652,2

Oceanografia (Fortaleza) 652,06

Estatística (Fortaleza) 652

Letras - Português e Espanhol (Fortaleza - Licenciatura) 649,46

Engenharia Metalúrgica (Fortaleza) 648,88

Secretariado Executivo (Fortaleza) 647,04

Música (Sobral - Licenciatura) 644,36

Ciência de Dados (Itapajé) Tecnológico 643,62

Geologia (Fortaleza) 641,14

Letras - Português e Alemão (Fortaleza - Licenciatura) 640,3

Teatro (Fortaleza - Licenciatura) 639,62

Agronomia (Fortaleza) 637,04

Letras - Espanhol (Fortaleza - Licenciatura) 636,66

Engenharia de Produção (Russas) 635,3

Dança (Fortaleza - Licenciatura) 632,42

Economia Ecológica (Fortaleza) 632,1

Redes de Computadores (Quixadá - Tecnológico) 632

Biblioteconomia (Fortaleza) 631,2

Engenharia de Pesca (Fortaleza) 625,42

Engenharia Ambiental e Sanitária (Crateús) 620,72

Engenharia de Minas (Crateús) 609,1

Universidade de Integração Internacional de Lusofonia Afro-Brasileira*

Medicina 854,26

Pedagogia (Licenciatura) 755,73

Engenharia de Computação 728,76

Enfermagem 726,06

Serviço Social 723,24

Ciências Biológicas (Licenciatura) 719,82

Farmácia 717,84

Relações Internacionais 710,93

Letras - Língua Portuguesa (Licenciatura) 694,07

Química (Licenciatura) 678,47

Matemática (Licenciatura) 677,14

Administração Pública 659,82

Letras - Língua Inglesa (Licenciatura) 653,41

Engenharia de Energias 651,04

Física Licenciatura 637,96

Engenharia de Alimentos 636,79

Humanidades - BI/LI (Campus Redenção) 630,74

Agronomia 629,05

Antropologia 626,48

História (Licenciatura) 570,77

Letras - Língua Portuguesa (Licenciatura)*

Humanidades - BI/LI (Campus Bahia)*

* Nestes cursos, não há nota de corte porque a quantidade de candidatos inscritos é inferior à quantidade de vagas.

Universidade Federal do Cariri (UFCA)