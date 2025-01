Pé-de-Meia Licenciaturas: saiba quem pode se inscrever e como funciona o benefício

Com a abertura das inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), interessados podem se inscrever em cursos que são parte do Pé-de-Meia Licenciaturas, lançado na última terça-feira (14). A bolsa, gerida pelo Ministério da Educação (MEC), dará pagamento mensal para estudantes de licenciatura que obtiveram nota média igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Ao todo, neste ano, estão disponíveis 12 mil bolsas do programa.

O recurso será pago durante todo o período da graduação. Serão R$ 700 mensais, que o estudante poderá sacar imediatamente e R$ 350 depositados, também mensalmente, em uma espécie de "poupança", que só poderá ser sacado caso o selecionado lecione na rede pública de educação por até cinco anos após conclusão do curso.

A iniciativa é parte de programa do Governo Federal, o "Mais Professores para o Brasil". Conforme o MEC, 371.560 participantes do Enem 2024 alcançaram um resultado igual ou superior a 650 pontos e, com isso, estão aptos a fazerem parte do Pé-de-Meia Licenciaturas. No Ceará, são 21.942 participantes aptos.

Como acessar o benefício?

Na inscrição do Sisu, cursos de licenciatura que tiverem sido contempladas pelo projeto terão um selo indicativo, sinalizando a adesão ao programa.

Veja também Ceará 'Pé-de-Meia Licenciaturas': Ceará tem quase 90 cursos com benefício no Sisu 2025; veja lista Ceará Pé-de-Meia Licenciaturas: CE é o 4º estado do Brasil com mais candidatos no Enem aptos a concorrerem à bolsa Papo Carreira Quando sai o resultado do Sisu 2025? Veja data prevista para divulgação pelo MEC

Para acessar o benefício, o estudante deve ter tido nota igual ou superior a 650 pontos no Enem, além de ingressar em um curso presencial de licenciatura através do Sisu, do Programa Universidade para Todos (Prouni) ou do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

O programa do MEC não tem critério de renda e visa aumentar o número de professores pelo Brasil. A bolsa paga pelo Governo será válida apenas para estudantes que ingressarem na licenciatura a partir deste ano.

*Sob a supervisão da jornalista Mariana Lazari