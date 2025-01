Pé-de-Meia Licenciaturas: CE é o 4º estado do Brasil com mais candidatos no Enem aptos a concorrerem à bolsa

Das mais de 279 mil pessoas do Ceará que se inscreveram para a prova da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cerca de 21,9 mil (7,9%) obtiveram média igual ou superior a 650 pontos e estão aptos a concorrer a uma bolsa do programa “Pé-de-Meia Licenciaturas”. Isso deixa o Estado em 4º lugar no Brasil e 1º no Nordeste em relação ao total de candidatos que obtiveram a nota mínima para pleitear o benefício.

Com esse resultado, esses candidatos podem concorrer a um auxílio de R$ 1.050 por mês até o fim do período regular da graduação, caso escolham um curso de licenciatura ao se inscreverem no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. As inscrições começam na sexta-feira (17) e seguem até a terça-feira seguinte (21).

Em números absolutos, o Ceará fica atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro no cenário nacional. Considerando a proporção de candidatos aptos em relação ao total de inscritos, porém, o Estado fica na 8ª posição, mas continua liderando o ranking em âmbito regional.

Cinco estados com mais candidatos aptos

São Paulo (SP): 76.569

Minas Gerais (MG): 50.040

Rio de Janeiro (RJ): 31.881

Ceará (CE): 21.942

Bahia (BA): 21.706

Os dados foram disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC) após solicitação do Diário do Nordeste.

Confira, no gráfico abaixo, o ranking nacional por número de inscritos, quantidade de candidatos aptos e proporção de pessoas que podem concorrer à bolsa.

O que é o ‘Pé-de-Meia Licenciaturas’?

Nos moldes do benefício que já é concedido a estudantes do ensino médio na rede pública, o “Pé-de-Meia Licenciaturas” vai ofertar uma bolsa de R$ 1.050 por mês a universitários de cursos de formação de professores. O programa foi anunciado formalmente pelo ministro da Educação Camilo Santana (PT) na última terça-feira (14), quando o Governo Federal divulgou um pacote de medidas para valorização dos professores.

Na ocasião, o ministro explicou que desse valor total, os estudantes poderão sacar imediatamente R$ 700. Os outros R$ 350 serão depositados em uma poupança, com saque após a formatura e ingresso na rede pública de ensino, em até cinco após após a conclusão da licenciatura.

Inicialmente, serão ofertadas 12 mil bolsas por meio do Sisu. As remanescentes serão aplicadas no Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudo, integrais e parciais em instituições particulares de educação superior.

Caso ainda haja bolsas disponíveis após o Prouni, elas serão aplicadas no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que financia a graduação em instituições particulares.

Entre as Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, só poderão ser contempladas aquelas que são avaliadas pelo MEC com conceitos 4 e 5 — os dois indicadores mais altos — tanto para a IES quanto para o curso.

“Mais Professores para o Brasil”

Além do Pé-de-Meia Licenciaturas, o Governo Federal divulgou outras medidas para valorização dos professores da educação básica (infantil, fundamental e médio). Chamado de “Mais Professores para o Brasil”, o pacote inclui medidas em distintas frentes com objetivo de aumentar a atratividade da carreira do magistério e reter profissionais. Fazem parte do programa:

Pé-de-Meia Licenciatura: pagamento de bolsa e a constituição de uma poupança voltada para estudantes universitários que escolham qualquer licenciatura ou Pedagogia e que tirarem acima de 650 na média do Enem;

pagamento de bolsa e a constituição de uma poupança voltada para estudantes universitários que escolham qualquer licenciatura ou Pedagogia e que tirarem acima de 650 na média do Enem; Carteira Nacional do Professor: ação que garante desconto em hoteis de todo o Brasil e cartão de crédito com condições diferenciadas junto a bancos públicos;

ação que garante desconto em hoteis de todo o Brasil e cartão de crédito com condições diferenciadas junto a bancos públicos; Bolsa Mais Professores: iniciativa semelhante ao Mais Médicos vai remunerar de forma diferenciada professores que atuarem em áreas e territórios remotos.

iniciativa semelhante ao Mais Médicos vai remunerar de forma diferenciada professores que atuarem em áreas e territórios remotos. Seleção Nacional Unificada: O Governo Federal realizará anualmente a Prova Nacional Docente (PND), e estados e municípios poderão utilizá-la para selecionar professores.

O Governo Federal realizará anualmente a Prova Nacional Docente (PND), e estados e municípios poderão utilizá-la para selecionar professores. Plataforma digital de formação: O Governo desenvolveu uma plataforma digital com cursos gratuitos de formação inicial e continuada para o magistério.

O programa foi anunciado em um contexto em que a docência enfrenta desafios “complexos” no País, segundo o Camilo Santana. O ministro apontou que essas dificuldades estão em cinco frentes: atratividade da profissão de professor, qualidade da formação, permanência e conclusão das licenciaturas e ingresso nas redes públicas de ensino, além de carreira e desenvolvimento dos professores.