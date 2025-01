'Pé-de-Meia Licenciaturas': Ceará tem quase 90 cursos com benefício no Sisu 2025; veja lista

Estudantes que tiraram nota igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ingressarem em cursos superiores de licenciatura poderão ter acesso, a partir de abril, ao Pé-de-Meia, auxílio que pagará R$ 1.050 por mês até a formatura do beneficiário. No Ceará, as instituições públicas federais abrem vagas em quase 90 formações para professores na próxima sexta-feira (17), quando começam as inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025.

O novo programa do Governo Federal visa incentivar a entrada, a permanência e a conclusão de alunos em cursos voltados para a formação de docentes. Podem participar da iniciativa os candidatos com alto rendimento no Enem que ingressem no ensino superior através do Sisu, do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), nesta ordem de prioridade.

Segundo as regras, a bolsa com pagamento mensal do Pé-de-Meia Licenciaturas será no valor de R$ 1.050, sendo R$ 700 com saque imediato e R$ 350 como poupança, com saque após ingresso em uma rede pública de ensino em até cinco anos.

No Ceará, em 2025, o Sisu oferecerá vagas em 87 opções de cursos de licenciatura a partir desta sexta-feira. A maioria será ofertada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), seguido pela Universidade Federal do Ceará (UFC), pela Universidade Federal do Cariri (UFCA) e pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

Abaixo, o Diário do Nordeste lista as formações que serão ofertadas pelas instituições cearenses na próxima sexta-feira. É importante ressaltar que a reportagem considerou apenas um curso por município, mesmo quando há mais de uma turma dele na mesma localidade.

Cursos no Ceará com 'Pé-de-Meia Licenciaturas' no Sisu 2025

UFC (21 cursos)

Ciências Biológicas - Fortaleza

Ciências Sociais - Fortaleza

Dança - Fortaleza

Filosofia - Fortaleza

Física - Fortaleza

Geografia - Fortaleza

História - Fortaleza

Letras Espanhol - Fortaleza

Letras Inglês - Fortaleza

Letras Língua Portuguesa - Fortaleza

Letras Português e Alemão - Fortaleza

Letras Português e Espanhol - Fortaleza

Letras Português e Francês - Fortaleza

Letras Português e Inglês - Fortaleza

Letras Português e Italiano - Fortaleza

Matemática - Fortaleza

Música - Fortaleza

Música - Sobral

Pedagogia - Fortaleza

Química - Fortaleza

Teatro - Fortaleza

UFCA (9 cursos)

Biologia - Brejo Santo

Filosofia - Juazeiro do Norte

Física - Brejo Santo

Interdisciplinar em Ciência Naturais - Brejo Santo

Letras Libra - Juazeiro do Norte

Matemática - Brejo Santo

Música - Juazeiro do Norte

Pedagogia - Brejo Santo

Química - Brejo Santo

Unilab (7 cursos)

Ciências Biológicas - Redenção

Física - Redenção

Letras Língua Inglesa - Redenção

Letras Língua Portuguesa - Redenção

Matemática - Redenção

Pedagogia - Redenção

Química - Redenção

IFCE (50 cursos)

Ciências Biológicas - Acopiara

Ciências Biológicas - Paracuru

Ciências Biológicas - Acaraú

Ciências Biológicas - Jaguaribe

Educação Física - Limoeiro do Norte

Educação Física - Canindé

Física - Fortaleza

Física - Tianguá

Física - Crateús

Física - Sobral

Física - Cedro

Física - Maranguape

Física - Itapipoca

Física - Horizonte

Física - Acaraú

Geografia - Quixadá

Geografia - Iguatu

Geografia - Crateús

Letras - Crateús

Letras Libras - Acopiara

Letras Português e Espanhol - Crato

Letras Português e Inglês - Umirim

Letras Português e Inglês - Camocim

Letras Português e Inglês - Baturité

Letras Português e Inglês - Tianguá

Letras Português e Inglês e Respectivas Literaturas - Tauá

Matemática - Caucaia

Matemática - Maranguape

Matemática - Sobral

Matemática - Maracanaú

Matemática - Crateús

Matemática - Canindé

Matemática - Cedro

Matemática - Juazeiro do Norte

Matemática - Fortaleza

Música - Canindé

Música - Limoeiro do Norte

Música - Itapipoca

Música - Crateús

Pedagogia - Canindé

Química - Quixadá

Química - Maracanaú

Química - Camocim

Química - Aracati

Química - Boa Viagem

Química - Ubajara

Química - Caucaia

Química - Iguatu

Teatro - Fortaleza

Artes Visuais - Fortaleza

