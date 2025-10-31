Samille Ornelas, de 31 anos, conta que chegou a cursar um semestre do curso após liminar, mas foi impedida de continuar
O pedido de isenção pode ser feito até o dia 25 de abril
Programa é voltado para novos aprovados em cursos de licenciatura presenciais, em processos seletivos do Ministério da Educação, e que obtiveram alto rendimento no Enem 2024
O prazo segue até 30 de setembro
Dos 20 cursos mais concorridos, apenas um fica no Nordeste
Inscritos devem acompanhar lista de espera diretamente com as universidades nos quais manifestou interesse
Os resultados do processo seletivo foram divulgados na última segunda-feira (27)
Medicina, ofertado no campus de Barbalha, teve a maior procura na Universidade Federal do Cariri
Universidades chegaram a ficar sem acesso à lista de aprovados e tiveram de suspender seus cronogramas
Os cursos de Medicina ofertados pela Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza e em Sobral, e pela Universidade Federal do Cariri, em Barbalha, estão entre os 10 mais procurados