Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Samille Ornelas, de 31 anos, que foi impedida de preencher vaga de cotista na UFF e enviou o caso à Justiça

País

Aluna cotista perde vaga em curso de Medicina por não ser considerada parda

Samille Ornelas, de 31 anos, conta que chegou a cursar um semestre do curso após liminar, mas foi impedida de continuar

Redação 05 de Agosto de 2025
Cartaz do Enem na entrada de uma escola com pessoas entrando na instituição.

Papo Carreira

Enem 2025: prazo para solicitar isenção da taxa de R$ 85 começa nesta segunda-feira (14)

O pedido de isenção pode ser feito até o dia 25 de abril

Redação 13 de Abril de 2025
Estudante segura cartão do programa pé-de-meia. Pé-de-Meia Licenciaturas inicia cadastro de estudantes para bolsa de R$ 1.050; saiba como se candidatar

Papo Carreira

Pé-de-Meia Licenciaturas inicia cadastro de estudantes para bolsa de R$ 1.050; saiba como se candidatar

Programa é voltado para novos aprovados em cursos de licenciatura presenciais, em processos seletivos do Ministério da Educação, e que obtiveram alto rendimento no Enem 2024

Carol Melo 18 de Fevereiro de 2025
Tela inicial do Sisu na web

Papo Carreira

Sisu 2025: Universidades convocam candidatos da lista de espera nesta quarta (12); saiba como consultar

O prazo segue até 30 de setembro

Redação 12 de Fevereiro de 2025
Fachada Universidade Federal do Paraná

Papo Carreira

Quais os cursos mais procurados no Sisu 2025? Confira o ranking do MEC

Dos 20 cursos mais concorridos, apenas um fica no Nordeste

Redação 06 de Fevereiro de 2025
Instituições têm até 6 de fevereiro para divulgar vagas ocupadas no Sisu

Papo Carreira

Está na lista de espera do Sisu 2025? Veja próximos passos da inscrição

Inscritos devem acompanhar lista de espera diretamente com as universidades nos quais manifestou interesse

Redação 04 de Fevereiro de 2025
Prazo de matrícula em universidades públicas termina nesta segunda-feira (3); veja como se inscrever

Papo Carreira

Sisu 2025: Prazo de matrícula termina nesta segunda-feira (3); veja como se inscrever

Os resultados do processo seletivo foram divulgados na última segunda-feira (27)

Redação, Agência Brasil 03 de Fevereiro de 2025
Foto da fachada da Universidade Federal do Cariri (UFCA) para destacar matéria sobre o resultado do Sisu 2025

Ceará

Resultado do Sisu 2025: veja cursos mais procurados da UFCA

Medicina, ofertado no campus de Barbalha, teve a maior procura na Universidade Federal do Cariri

Redação 28 de Janeiro de 2025
Foto do site do Sisu

Papo Carreira

MEC prorroga prazo de matrícula no Sisu 2025 após atrasos na lista de aprovados; saiba nova data

Universidades chegaram a ficar sem acesso à lista de aprovados e tiveram de suspender seus cronogramas

Redação 28 de Janeiro de 2025
Fachada da Reitoria da Universidade Federal do Ceará

Ceará

Veja os cursos mais procurados nas universidades federais do Ceará após resultado do Sisu 2025

Os cursos de Medicina ofertados pela Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza e em Sobral, e pela Universidade Federal do Cariri, em Barbalha, estão entre os 10 mais procurados

Gabriela Custódio 27 de Janeiro de 2025
1 2 3