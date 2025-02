Está na lista de espera do Sisu 2025? Veja próximos passos da inscrição

Após passar pela etapa de lançamento de notas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), os candidatos que não foram classificados na chamada regular aguardam a divulgação da lista de espera. A convocação dos aprovados nessa listagem ocorre a partir do dia 12 de fevereiro e vai até o dia 30 de setembro, segundo cronograma do sistema.

As instituições têm até 6 de fevereiro para lançar no sistema as vagas ocupadas no Sisu.

Convocação

A chamada dos concorrentes é de responsabilidade exclusiva das instituições de ensino superior e cabe ao estudante acompanhar a lista de espera diretamente com as universidades e os institutos federais nos quais o estudante manifestou interesse em estudar.

Durante todo o ano, as instituições públicas de educação superior participantes do Sisu podem usar a lista de espera para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.

O resultado da primeira edição do Sisu de 2025 saiu no dia 27 de janeiro. Ao todo, são 254.899 candidatos aprovados – sendo 128.691 na ampla concorrência, 111.655 na modalidade de cotas e 14.553, por meio de outras ações afirmativas das próprias instituições de ensino superior.

