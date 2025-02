Começaram nesta terça-feira (4) as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2025. Serão mais de 112 mil vagas para diversos cursos e instituições privadas pelo Brasil. A seleção deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até sexta-feira (7).

>>> Veja o edital do Fies

Segundo o Ministério da Educação (MEC), podem participar da seleção os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010 até o ano passado. É preciso, também, ter obtido mais de 450 pontos na média das cinco provas do exame e não ter tirado zero na redação.

Desde o ano passado, o programa dá oportunidade para famílias de baixa renda integrarem o Fies Social. A iniciativa reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Como se inscrever

Após acessar o Portal de Acesso com a conta Gov.br, o candidato precisa preencher um campo com informações pessoais e clicar em “Gravar e avançar”. Em seguida, o estudante precisa escolher três cursos para concorrer à gratuidade. É necessário elencar as opções por estado, município e a instituição de ensino pretendida.

Para os participantes que desejam concorrer às vagas destinadas a pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência, será necessário fazer a autodeclaração do perfil étnico-racial.

Ao fim do cadastro, o candidato irá informar os próprios dados financeiros e os da família. Caso esteja tudo certo, é preciso confirmar a inscrição e, depois, salvar o comprovante de inscrição com a chave de segurança.

Resultado e lista de espera

O resultado da seleção será divulgado no dia 18 de fevereiro. Aqueles que forem selecionados terão ainda que acessar o site Fies Seleção, entre os dias 19 e 21 de fevereiro, para concluir o cadastro no curso e instituição escolhidas conforme a disponibilidade de vagas.

Quem não for selecionado na chamada regular terá a opção de entrar na lista de espera do Fies entre 25 de fevereiro até 9 de abril. O sistema dá a possibilidade dos candidatos ingressarem em vagas que não forem preenchidas durante a pré-seleção.

Calendário do Fies 2025:

Inscrições: 4 a 7 de fevereiro

Resultados: 18 de fevereiro

Complementação de informações da inscrição: 19 a 21 de fevereiro

Convocação da lista de espera do Fies: 25 de fevereiro a 9 de abril

