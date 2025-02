Que horas sai o resultado do CNU nesta terça-feira (4)? Saiba horário e como consultar listas

O resultado do Concurso Nacional Unificado (CNU) será divulgado na manhã desta terça-feira (4), a partir das 10 horas, conforme cronograma do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Para os candidatos do bloco 8, que engloba cargos de nível médio, a lista é a final. Já para o blocos de 1 ao 7, de nível superior, é a relação provisória — a definitiva sairá em 28 de fevereiro, após o período de convocação/confirmação para cursos de formação.

Inicialmente, os dados sobre os aprovados seriam publicados em 11 de fevereiro, mas o cronograma foi antecipado pelo Governo Federal. Ao todo, as 6.640 vagas do certame foram disputadas por quase 1 milhão de participantes, oriundos de diversas localidades do País.

Como consultar

A partir das 10h, na área do candidato, são divulgadas 173 listas, com a classificação por cargo, de todos os blocos, bem como as listas de convocação para cada uma das funções que terão curso de formação. Os candidatos também podem consultar os resultados individuais dos cargos em que se inscreveu. Para consultar as informações, basta realizar o acesso do endereço eletrônico usando login e senha do Gov.br.

Na página, devem estar disponíveis dados como as notas das provas objetiva e discursiva, a pontuação na avaliação de título, o resultado de bancas (PCD, Heteroidentificação, Indígena), a nota final ponderada e a classificação em cada cargo. Também poderá ser vista a situação no cargo, o seja, se o candidato foi aprovado em vagas imediatas, em lista de espera ou cadastro reserva, se foi convocado para curso de formação ou eliminado.

Cada candidato aparecerá como aprovado em um cargo, ficando claro se é em vaga de ampla concorrência ou nas cotas. Porém, este candidato poderá aparecer em diversas listas de espera dos cargos de sua maior preferência.

Para os cargos dos blocos de 1 a 7, os resultados são provisórios, uma vez que o resultado final somente será divulgado no dia 28 de fevereiro, após o período de convocação e confirmação para cursos de formação.

Os resultados do CPNU também são publicados em oito editais no Diário Oficial da União (DOU), em edição extra, no período da tarde desta terça-feira.

Curso de formação

No caso dos aprovados para cargos que demandam cursos de formação, nos dias 4 e 5 de fevereiro, após a divulgação das notas finais e da classificação, o candidato deverá acessar a página do CNU e verificar a convocação na sua área do candidato. É obrigatória a confirmação de presença no curso de formação.

A participação no curso de formação só estará assegurada após o candidato responder "SIM" à convocação e, posteriormente, efetivar sua matrícula junto às instituições que promoverão os cursos de formação.

Cronograma CNU

4 de fevereiro: publicação das notas finais e primeira convocação para os cursos de formação;

prazo para confirmação de interesse nos cursos; 11 de fevereiro: segunda convocação;

prazo para confirmação; 18 de fevereiro: terceira convocação;

último prazo para confirmação; 28 de fevereiro: divulgação final dos convocados para matrícula.

