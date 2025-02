PMDF publica edital de concurso para oficiais com salários de até R$ 17 mil; veja detalhes

Foi publicado, no Diário Oficial do Distrito Federal desta segunda-feira (3), edital do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), de nível superior. O certame oferta 49 vagas imediatas, além de 98 oportunidades de cadastro reserva para o cargo de oficial.

O salário inicial começa em R$ 8 mil para Cadete do 1º ano, R$ 14 mil para Aspirante a Oficial PM, podendo chegar a R$ 17.034,85 para 2º Tenente.

Inscrições

As inscrições para o concurso terão início no dia 24 de março e poderão ser feitas até 23 de abril, pelo site do Cebraspe, que é a banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 163.

Podem se inscrever candidatos com diploma de curso de graduação em qualquer área, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O certame reserva 20% das vagas para candidatos negros.

O concurso será realizado por meio de provas objetivas, discursiva, teste de aptidão física, além de avaliação psicológica. As provas objetivas e discursiva estão marcadas para o dia 1º de junho.

