Concurso CNEN tem edital publicado com salários de até R$ 14,7 mil; confira detalhes

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) divulgou, na última sexta-feira (31), edital de concurso público para o preenchimento de 150 vagas em cargos de nível médio e superior. Os salários iniciais variam de R$ 3.867,27 a R$ 14.734,44, dependendo da função e titulação do candidato.

>> Confira o edital completo

Veja também Papo Carreira Concurso MPCE abre inscrições nesta segunda-feira (3); veja detalhes Papo Carreira Banco do Brasil alerta sobre 'golpe do falso concurso'; veja como se proteger

Inscrições

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 18 de fevereiro e 16 de março, exclusivamente pelo site do Iades, organizador do certame. As taxas de inscrição variam entre R$ 90 e R$ 130, conforme o cargo pretendido.

Vagas e cargos disponíveis

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cargos:

Pesquisador Classe B Padrão I — Exige doutorado em áreas como Engenharia, Física, Química e Ciências Biológicas. O salário pode chegar a R$ 14.734,44.

— Exige em áreas como Engenharia, Física, Química e Ciências Biológicas. O salário pode chegar a R$ 14.734,44. Analista em Ciência e Tecnologia Classe A Padrão I — Voltado para graduados em Administração, Economia, Gestão Pública e Ciências Contábeis. O salário varia conforme a titulação.

— Voltado para em Administração, Economia, Gestão Pública e Ciências Contábeis. O salário varia conforme a titulação. Tecnologista Classe A Padrão I — Com vagas para profissionais graduados em Engenharia, Computação, Farmácia, Física e áreas correlatas. Os salários são baseados na titulação dos profissionais.

— Com vagas para profissionais em Engenharia, Computação, Farmácia, Física e áreas correlatas. Os salários são baseados na titulação dos profissionais. Técnico Classe A Padrão I — Destinado a candidatos com ensino técnico em Química, Administração, Eletrônica, Mecânica e Segurança do Trabalho. Os salários iniciais variam entre R$ 3.867,27 e R$ 5.997,54.

LOTAÇÃO DOS APROVADOS

A distribuição das vagas varia conforme o cargo. Os aprovados no concurso serão lotados em diferentes unidades da CNEN, distribuídas pelo País. De acordo com o edital, as vagas são para seguintes localidades:

Rio de Janeiro (RJ) — Sede da CNEN, Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) e Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD).

— Sede da CNEN, Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) e Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD). São Paulo (SP) — Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN).

— Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Minas Gerais (MG) — Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) e Laboratório de Poços de Caldas (LAPOC).

— Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) e Laboratório de Poços de Caldas (LAPOC). Recife (PE) — Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE).

— Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE). Goiás (GO) — Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste (CRCN-CO).

— Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste (CRCN-CO). Distrito Federal (DF) — Escritório Central de Brasília (ESBRA).

Processo seletivo

O concurso será realizado em duas etapas. A primeira inclui prova objetiva, discursiva, oral e defesa de memorial, dependendo do cargo. A segunda etapa consiste em avaliação de títulos e experiência profissional.

Conforme o edital, as provas serão aplicadas na data provável de 27 de abril, e ocorrerão nas cidades de Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

Validade e nomeações

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos. As nomeações seguirão a necessidade da administração pública e poderão incluir novos cargos que venham a ser criados no período.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp