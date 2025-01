CNU: entenda como serão os cursos de formação do concurso

Um edital específico sobre os cursos de formação do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) foi publicado nesta quarta-feira (15) pelo Ministério da Gestão e da Inovação.

A ministra Esther Dweck, titular da pasta, anunciou novas datas para a divulgação das classificações e o início dos cursos de formação. A mudança foi informada na terça (14) e prevê a publicação dos resultados no dia 4 de fevereiro.

Já a lista definitiva dos aprovados, com a convocação para matrícula nos cursos de formação, será apresentada no dia 28 de fevereiro. (Veja o cronograma completo abaixo)

Como funcionarão os cursos de formação

Os cursos de formação, etapa obrigatória para algumas carreiras, são classificatórios e eliminatórios. Nesta fase, os candidatos chamados precisam confirmar interesse na vaga e realizar matrícula, sob pena de eliminação do certame.

Serão 6.640 candidatos convocados, dos quais 2.305 participarão dos cursos de formação. Os cursos ocorrerão predominantemente em Brasília (DF), com uma oferta híbrida e outra no Rio de Janeiro (RJ).

Os convocados que optarem por participar dos cursos de formação poderão receber uma ajuda de custo mensal equivalente a 50% da remuneração inicial do cargo, desde que não sejam servidores públicos federais.

Após a divulgação das listas, no dia 4 de fevereiro, os candidatos deverão acessar a Área do Candidato no site oficial do CPNU para confirmar participação nos cursos. Essa confirmação será necessária em todas as etapas. Os que não confirmarem presença terão as vagas remanejadas para outro candidato.

Concurso Nacional Unificado

O CNU (ou CPNU) foi realizado em agosto de 2024 e recebeu quase um milhão de inscritos, destacando-se pelo caráter inclusivo. Segundo a ministra, houve participação de candidatos de 5.555 municípios, além de 600 mil isenções de taxa de inscrição e 400 mil concorrentes pelas cotas.

“O CPNU democratizou o acesso ao serviço público e garantiu mais transparência e inclusão ao processo seletivo. Agora, estamos ansiosos para que esses profissionais integrem nossas equipes”, afirmou a ministra do Planejamento.

Confira o calendário do CPNU

4 de fevereiro: publicação das notas finais e primeira convocação para os cursos de formação;

publicação das notas finais e primeira convocação para os cursos de formação; 4 e 5 de fevereiro: prazo para confirmação de interesse nos cursos;

prazo para confirmação de interesse nos cursos; 11 de fevereiro: segunda convocação;

segunda convocação; 11 e 12 de fevereiro: prazo para confirmação;

prazo para confirmação; 18 de fevereiro: terceira convocação;

terceira convocação; 18 e 19 de fevereiro: último prazo para confirmação;

último prazo para confirmação; 28 de fevereiro: divulgação final dos convocados para matrícula.

Modalidades e vagas disponíveis para a realização dos cursos

Presencial (Brasília - DF)

EPPGG (Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental): 150 vagas

Analista de Comércio Exterior (ACE): 50 vagas

Analista em Tecnologia da Informação (ATI): 300 vagas

ATPS (Analista Técnico de Políticas Sociais): 500 vagas

AIE (Analista de Infraestrutura): 300 vagas

Especialista em Regulação de Energia (ANEEL): 40 vagas

Especialista em Regulação de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30 vagas

Híbrida (Brasília - DF)

Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT): 900 vagas

Presencial (Rio de Janeiro - RJ)

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS): 35 vagas

