Os resultados do concurso unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) serão divulgados nesta quarta-feira (15), conforme informações do cronograma oficial retificado do certame.

As provas foram realizadas no dia 22 de setembro de 2024. Todas as informações podem ser acessadas no site da Cebraspe, banca organizadora do certame.

Serão divulgados nesta quarta-feira (15):

Edital de resultado final das provas objetivas, para todos os cargos;

Resultado provisório na prova discursiva, somente para os cargos de Analista Judiciário;

Convocação para o teste de aptidão física, para o cargo de Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial;

Convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência e para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros e indígenas, para todos os cargos de Técnico Judiciário, exceto para o cargo de Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial;

Além disso, será disponibilizada a data para interpor recursos contra os resultados divulgados.

É importante frisar que a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas seguiu a data imposta em cronograma e ocorreu no dia 13 de dezembro de 2024.

O certame contempla 412 vagas imediatas e a formação de cadastro reserva, para nível superior, com salários iniciais de R$ 8.529,67 a R$ 13.994,78.

Distribuição de vagas

Técnico Judiciário:

Área Administrativa: 208 vagas + CR;

Área Administrativa – Agente de Polícia Judicial: 9 vagas + CR;

Apoio especializado – Programação de Sistemas: 69 vagas + CR.



Analista Judiciário:

Área Administrativa: 12 vagas + CR;

Área Administrativa – Contabilidade: 7 vagas + CR;

Apoio especializado – Arquitetura: CR;

Apoio especializado – Arquivologia: 3 vagas + CR;

Apoio especializado – Biblioteconomia: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Enfermagem: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Engenharia Civil: 4 vagas + CR;

Apoio especializado – Engenharia Elétrica: 2 vagas + CR;

Apoio especializado – Engenharia Mecânica: 3 vagas + CR;

Apoio especializado – Estatística: 5 vagas + CR;

Apoio especializado – Medicina (Clínica Médica): 2 vagas + CR;

Apoio especializado – Medicina (Psiquiatria): 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Medicina do Trabalho: 2 vagas + CR;

Apoio especializado – Odontologia: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Psicologia: 2 vagas + CR;

Apoio especializado – Serviço Social: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Tecnologia da Informação: 38 vagas + CR;

Área Judiciária: 41 vagas + CR.