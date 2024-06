Concurso TSE Unificado aumenta número de vagas; veja o que muda

A Comissão do Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral anunciou mudanças no edital do concurso publicado no dia 29 de maio, chamado popularmente de "TSE Unificado". O órgão aumentou o total de vagas do certame de 389 para 412 — um acréscimo de 23 cargos. A informação foi publicada no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na quarta-feira (5).

As inscrições para o concurso começaram na terça-feira (4) e vão até o dia 18 de julho. As provas deverão ser aplicadas em 22 de setembro.

Há oportunidades na área administrativa, na área jurídica e para vários outros cargos, como arquiteto, médico e profissional de TI. Salários variam entre R$ 8,5 mil e quase R$ 14 mil.

As alterações trazem a inclusão de cargos e/ou vagas nos Tribunais Regionais Eleitorais do Amazonas, da Bahia, de Mato Grosso do Sul e de Goiás, entre outras mudanças.

Mudanças em carga horária de trabalho e alteração do número de provas discursivas

Ainda conforme o TSE, foram feitas revisões relacionadas à necessidade de retificação da jornada de trabalho (de 40 para 30 horas) do cargo de analista judiciário, especialidade "Serviço Social".

O novo edital também substitui a Resolução do TSE nº 21.538/2003 (revogada) pela Resolução TSE nº 23.659/2021, que dispõe sobre a gestão do Cadastro Eleitoral e sobre os serviços eleitorais, referentes ao conteúdo programático.

A retificação faz ainda alterações pontuais, como do número de provas discursivas a serem corrigidas para o cargo de analista judiciário, especialidade Tecnologia da Informação, que passa de 30 para 300.

Cronograma do concurso

Inscrições: 4 de junho a 18 de julho

Solicitação de inscrição com isenção da taxa: 4 de junho a 18 de julho

Divulgação da consulta aos locais de provas: 6 de setembro

Aplicação das provas: 22 de setembro

Divulgação dos gabaritos oficiais: 27 de setembro

Resultado final das provas: 28 de outubro

Inscrições

Os interessados em realizar inscrições para o concurso podem preencher ficha até as 18h (horário de Brasília) do dia 18 de julho, pelo site do Cebraspe, a banca organizadora.

O candidato pode se inscrever em até dois cargos, sendo um de analista judiciário e um de técnico judiciário, e optar, em cada inscrição, pelo Tribunal Eleitoral ao qual concorrerá. Conforme o edital, as provas serão aplicadas no mesmo dia, mas em turnos diferentes.

A taxa de inscrição é de R$ 85 para o cargo de técnico judiciário e de R$ 130 para analista judiciário. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção do pagamento.

Como serão as provas?

As avaliações estão previstas para acontecer no dia 22 de setembro. Todos os candidatos farão as provas objetivas, com 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos.

O conteúdo é diferente para cada cargo e está disponível no edital. Algumas carreiras também terão outras etapas de seleção, além das provas objetivas, como:

prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de analista judiciário;

teste de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o cargo de técnico judiciário, da área administrativa e especialidade "agente da polícia judicial";

avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de analista judiciário.

A seleção unificada prevê a reserva de 20% das vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas.