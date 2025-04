Veja concursos e seleções de nível médio com inscrições abertas nesta terça-feira (8)

Profissionais com ensino médio completo têm diversas oportunidades com inscrições abertas em concursos e seleções públicas nesta terça-feira (8). Entre os destaques estão certames promovidos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelas prefeituras de Novo Oriente e Tauá, no interior do Ceará. As vagas abrangem diferentes áreas, com salários que podem ultrapassar os R$ 3 mil para cargos de nível médio.

Veja também Papo Carreira Instituto oferece capacitação gratuita para jovens negros de Fortaleza; veja como participar Papo Carreira Instituto Centec e Secitece abrem mais de 700 vagas para cursos gratuitos; veja detalhes

Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) abriu concurso com 403 vagas para cargos de níveis médio e superior. Para quem tem ensino médio completo ou formação técnica nas áreas de tecnologia da informação, contabilidade e técnico agrícola, há vagas para o cargo de assistente, com salário inicial de R$ 3.459,87.

>> Confira o edital

As inscrições estarão abertas de 14 de abril a 15 de maio, no site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição para o nível médio é de R$ 50. Os cargos têm regime CLT e jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Prefeitura de Novo Oriente

A Prefeitura de Novo Oriente está com inscrições abertas para dois processos seletivos que, juntos, oferecem 1.016 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva. As oportunidades abrangem cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com remuneração que varia entre R$ 1.150 e R$ 14.450.

>> Veja o edital

As inscrições seguem até esta quarta-feira (9), no site do Instituto Cearense de Educação, Cultura e Ecologia (Icece), responsável pela organização do processo.

Prefeitura de Tauá

No município de Tauá, também no interior cearense, está em andamento um concurso público com 116 vagas no total, sendo 26 destinadas a cargos de nível médio. As oportunidades são para agentes de trânsito e guardas municipais. Os salários ainda não foram divulgados.

>> Acesse o edital

As inscrições começaram na última sexta-feira (4) e seguem abertas por 30 dias, por meio do site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp