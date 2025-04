Enamed: MEC anuncia novo exame para avaliar estudantes de Medicina do Brasil

O Ministério da Educação anunciou, nesta quarta-feira (23), a criação do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). A iniciativa que avalia o desempenho de estudantes de Medicina servirá para unificar a formação médica no Brasil. Além disso, os resultados poderão ser utilizados para acessar programas de residência médica.

O certame, que será anual, com início a partir deste ano, será conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em colaboração com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

O MEC detalhou que o Enamed unificará as matrizes de referência e os instrumentos de avaliação no âmbito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) para os cursos de Medicina e da prova objetiva de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare).

Veja também Ceará Inspirado no Pé-de-Meia, MEC anuncia bolsa de R$ 200 para alunos de ‘cursinhos populares’ do Enem Ceará Camilo diz que corte de verba para universidades é culpa de deputados federais; ‘cortaram bilhões' Papo Carreira Fies abre inscrições para vagas remanescentes do primeiro semestre nesta terça-feira (22)

"O novo exame possui relevância estratégica nacional, no escopo da avaliação da formação médica no Brasil, e seus resultados impactam diretamente o Sistema Único de Saúde [SUS] e o ingresso de novos médicos no mercado de trabalho", traça a pasta do Governo Federal.

Objetivos do novo exame

Avaliação da formação médica : verificar se os concluintes dos cursos de Medicina adquiriram as competências e habilidades exigidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais;

: verificar se os concluintes dos cursos de Medicina adquiriram as competências e habilidades exigidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais; Apoio à melhoria dos cursos : fornecer insumos para o aprimoramento das graduações em Medicina, contribuindo para a qualidade da educação médica no Brasil;

: fornecer insumos para o aprimoramento das graduações em Medicina, contribuindo para a qualidade da educação médica no Brasil; Aprimoramento da seleção para a residência médica : unificar a avaliação do Enade e a prova objetiva do Enare, otimizando o acesso à residência médica de acesso direto;

: unificar a avaliação do Enade e a prova objetiva do Enare, otimizando o acesso à residência médica de acesso direto; Fortalecimento do SUS : garantir que os futuros médicos estejam preparados para atuar de maneira qualificada no sistema;

: garantir que os futuros médicos estejam preparados para atuar de maneira qualificada no sistema; Unificação e transparência: criar um modelo padronizado de avaliação, democratizando o ingresso nos programas de residência médica de acesso direto.

Fonte: Ministério da Educação

Veja também País 'Não houve qualquer deboche', dizem alunas de Medicina denunciadas por família de paciente em São Paulo

Como funcionará o Enamed?

O novo exame, obrigatório para todos os estudantes de Medicina concluintes, atenderá a dois públicos específicos: estudantes de Medicina inscritos no Enade, que poderão indicar interesse em utilizar a nota da prova no processo seletivo do Enare, e médicos interessados em participar do processo seletivo de programas de residência médica.

As inscrições para o certame devem ser abertas no próximo mês de julho, enquanto que a aplicação da prova está prevista para outubro. Já os resultados individuais serão revelados somente em dezembro.

Para utilizar os resultados do Enamed no Enare, é preciso se inscrever no segundo exame e pagar uma taxa de inscrição. Estudantes que farão o Enade e que não pretendem utilizar os resultados da prova para acessar residência médica estarão isentos da taxa.