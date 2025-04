Fies abre inscrições para vagas remanescentes do primeiro semestre nesta terça-feira (22)

Estudantes interessados em obter financiamento para cursar o ensino superior terão uma nova oportunidade a partir desta terça-feira (22). O Ministério da Educação (MEC) abriu as inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao primeiro semestre de 2025. O prazo segue até o dia 29 de abril, e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas nas etapas regulares de seleção do programa. Segundo o MEC, podem se inscrever candidatos que tenham condições de atender à frequência mínima exigida para concluir o primeiro semestre letivo no curso, turno e local de oferta escolhidos.

Critérios sociais e ações afirmativas

De acordo com o edital, metade das vagas remanescentes serão destinadas a candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, conforme as regras do Fies Social. Também haverá reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, seguindo a proporção populacional de cada estado, com base nos dados do último Censo do IBGE.

Os estudantes contemplados pelo Fies Social poderão financiar até 100% dos encargos educacionais das instituições de ensino. A identificação desses candidatos será automática, feita pelo sistema do Fies a partir de informações fornecidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Veja também Papo Carreira Enem 2025: prazo para solicitar isenção da taxa de R$ 85 começa nesta segunda-feira (14) Papo Carreira Encceja 2025: saiba como solicitar a inscrição online no exame

Resultado e comprovação de dados

A lista de pré-selecionados será divulgada no dia 6 de maio, com uma chamada única e a formação de lista de espera. Os estudantes convocados deverão apresentar documentação comprobatória nos dias 7 e 8 de maio à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino escolhida.

Quem pode se inscrever

Para concorrer às vagas remanescentes, é necessário:

Ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos nas provas objetivas e nota superior a zero na redação;

Não ter participado do Enem na condição de “treineiro”;

Ter renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa;

Estar apto a cumprir a frequência mínima exigida no curso escolhido, referente ao primeiro semestre de 2025.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp