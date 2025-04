Inspirado no Pé-de-Meia, MEC anuncia bolsa de R$ 200 para alunos de ‘cursinhos populares’ do Enem

A oportunidade de ingressar gratuitamente em um cursinho preparatório para o Enem e para outros vestibulares será ampliada no Ceará e em outros estados. Os estudantes terão ainda uma bolsa de R$ 200, mesmo valor do Pé de Meia, para auxiliar na permanência nos estudos, como informou o ministro da Educação, Camilo Santana, em entrevista à Verdinha FM 92.5.

A Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP) vai selecionar, em todo o País, 130 propostas de instituições que queiram ofertar os cursinhos populares, 9 delas no Ceará. O edital de Chamada Pública no 1/2025 foi publicado na terça-feira (15), no site da Fiocruz.

“Havia uma rede de cursinhos populares voluntários, principalmente nas áreas periféricas. Levantamos quantos e resolvemos apoiar esses cursinhos. O aluno mais pobre, que não tem condição de pagar cursinho particular, pode participar dos populares. Criamos uma rede. Estamos colocando R$ 99 milhões”, destacou Camilo.

Veja também Ceará CE recebeu 6 mil novos alunos no ensino médio na rede pública no ano de início do Pé-de-Meia, revela Censo Escolar Papo Carreira Enem 2025: isenção pode ser solicitada a partir desta segunda-feira (14); veja passo a passo Ceará Cearense é aprovada em Medicina na UFCA após ter câncer e perder o pai na semana do Enem

Além da oferta da vaga, os estudantes receberão até R$ 1.200, pago em seis parcelas de R$ 200, para auxiliar nas despesas diárias e contribuir para a permanência nas atividades preparatórias. “A ideia é ampliar o acesso dos jovens ao ensino superior”, frisa o ministro.

Em todo o Brasil, serão até 5.200 vagas. O número de cada estado será definido de forma proporcional a quantas pessoas estavam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) em março deste ano que:

Tenham concluído o ensino médio e não estejam no superior; ou

Estejam no último ano da educação básica ou Educação de Jovens e Adultos (EJA); ou

Estejam em cursos pré-vestibulares.

No Ceará, esse público é composto por mais de 1,1 milhão de pessoas. De acordo com o edital, o auxílio permanência pode ser pago a até 360 alunos.

Como participar

O público-alvo dos cursinhos populares são "pessoas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos", incluindo as oriundas de escola pública, com renda familiar per capita de até 1 salário mínimo, indígenas, pessoas com deficiência, negros ou quilombolas.

As informações sobre forma de seleção para ingresso nas turmas ainda serão divulgadas. A previsão é de que as atividades sejam iniciadas em junho de 2025 e sigam até dezembro.