Unifor celebra Colação de Grau de 1.757 concludentes do semestre 2025.2

A Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição da Fundação Edson Queiroz, realizou, na noite desta sexta-feira (19), a cerimônia de Colação de Grau de 1.757 concludentes do semestre 2025.2.

O evento reuniu estudantes de 42 cursos de graduação e 16 de pós-graduação, entre mestrados e doutorados. Com a presença de familiares, amigos e outros convidados, os concludentes se reuniram na praça da Biblioteca Central, em frente ao Centro de Convivência da instituição.

A solenidade teve início com apresentações dos grupos artísticos da Universidade — Coral, Camerata e Big Band —, seguidas pelo hasteamento das bandeiras do Brasil, do Ceará e da Unifor, conduzido, respectivamente, pelos professores Gleucia Silva Moura, Lourrany Borges e Hermes Fernandes de Souza, todos do Centro de Ciências da Saúde (CCS), ao som do Hino Nacional.

Legenda: Na ordem em que aparecem na foto, o empresário Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane; o Prof. Dr. Randal Martins Pompeu; e Manoela Queiroz Bacelar, vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, durante a cerimônia de colação de grau da Universidade de Fortaleza (Unifor). Foto: Ismael Soares.

O ato de outorga de grau foi realizado pelo reitor da Universidade de Fortaleza, Prof. Dr. Randal Martins Pompeu. A cerimônia contou ainda com os discursos do professor do curso de Economia da Unifor, Alisson David de Oliveira Martins, representando o corpo docente, e do formando em Direito, Gustavo Sales Batista, representante do corpo discente.

Na ocasião, a vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, Manoela Queiroz Bacelar, destacou o compromisso social assumido pelos formandos. Segundo ela, a colação de grau representa mais do que o encerramento de uma etapa, simbolizando a responsabilidade de cada concluinte com a própria trajetória e com a sociedade.

Manoela Queiroz enfatizou ainda que o conhecimento só se completa quando é transformado em ação, ética, serviço e impacto positivo na vida das pessoas. Ela também ressaltou o legado de seu avô, fundador da Universidade de Fortaleza, Edson Queiroz, lembrando sua visão voltada ao desenvolvimento socioeconômico de Fortaleza, do Ceará e do Brasil.

No ano do centenário do chanceler, Manoela reforçou que a crença na educação e na cultura como motores do avanço social, compartilhada também por Airton Queiroz, resultou, ao longo de 52 anos, na formação de mais de 115 mil profissionais pela Unifor.

Legenda: Randal Martins Pompeu é reitor da Universidade de Fortaleza. Foto: Ismael Soares.

O impacto da Unifor na carreira dos alunos

A juramentista da colação de grau foi a formanda Stefane Maria dos Santos Lopes, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Ela relatou ter recebido com emoção e surpresa o convite para o juramento oficial, encarando o momento como um reconhecimento simbólico de toda a trajetória construída durante a graduação.

Legenda: A juramentista da colação de grau foi a formanda Stefane Maria dos Santos Lopes, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Foto: Ismael Soares.

Ao relembrar os cinco anos de formação na Unifor, Stefane destacou os projetos de extensão como as experiências mais transformadoras de sua jornada acadêmica.

Segundo ela, foi nesses projetos que compreendeu a dimensão social da arquitetura, indo além da técnica e do ambiente universitário, ao se aproximar de diferentes realidades e necessidades.

A formanda afirmou que a vivência acadêmica contribuiu para seu amadurecimento pessoal e profissional, permitindo que criasse com mais propósito e consciência social.

Legenda: A Colação de Grau foi realizada na noite desta sexta-feira (19). Foto: Ismael Soares.

Por fim, Stefane deixou uma mensagem aos colegas formandos, ressaltando que, além do diploma, todos levam a certeza da própria capacidade e da força construída ao longo do caminho até a conclusão do curso.

Ao término da cerimônia, os presentes acompanharam uma apresentação musical do cantor e sanfoneiro Luciano Moreno, filho do artista Waldonys.

Confira os discursos na íntegra

Manoela Queiroz Bacelar - vice-presidente da Fundação Edson Queiroz

Legenda: Manoela Queiroz Bacelar é vice-presidente da Fundação Edson Queiroz. Foto: Ismael Soares.

Boa noite a todos e todas!

Professores, familiares e, especialmente, aos formandos!

Inicio minha fala com uma saudação especial a cada um de vocês, que chega, nesta noite, à conclusão de uma etapa tão importante da vida profissional. Uma etapa que marca também o início de uma jornada que seguirá adiante, pois o conhecimento é algo que não se perfaz, mas que se persegue por toda uma vida.

Por isso, começo chamando nossa reflexão para a importância do tempo: esse bem precioso, irreversível, que na poesia de Gilberto Gil, é rei e transforma as velhas formas do viver. Vocês dedicaram tempo a este percurso como parte de um processo de perseverança iniciado lá atrás, quando despertaram para suas vocações e decidiram investir nelas.

Durante os dias em que aqui estiveram, foram estimulados e desafiados a dar o melhor de si nas áreas que escolheram abraçar. Alinhada à paixão que cultivam pela profissão que desejam exercer, a Fundação Edson Queiroz e a Universidade de Fortaleza sentem-se honradas por terem sido guias nesta viagem do conhecimento, sustentada pela tríade que nos move: o ensino, a pesquisa e a extensão.

Em nome da Fundação Edson Queiroz, agradeço pela confiança. No ano do centenário de meu avô, o chanceler Edson Queiroz, não posso deixar de lembrar de sua ambição pelo desenvolvimento socioeconômico de nossa cidade de Fortaleza, de nosso Estado do Ceará e do Brasil. Tudo isso começou com uma crença simples e poderosa partilhada também pelo chanceler Airton Queiroz: a educação e a cultura como motores do avanço social. Cinquenta e dois anos depois, somos mais de 115 mil profissionais formados pela Universidade de Fortaleza.

A partir dela, nasceram iniciativas que se traduzem em cuidado com a população. Para mencionar algumas, o Núcleo de Atenção Médica Integrada, o NAMI, que tem como propósito acolher e promover saúde. Mais recentemente, inauguramos o Centro de Pesquisa em Análise Clínica, com o intuito de promover estudos sobre a eficácia dos medicamentos que tomamos.

Temos também o Escritório de Prática Jurídica, EPJ, que provê assistência gratuita a quem precisa de serviços jurídicos, fortalecendo a cidadania. O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, NAF, que orienta cidadãos em questões fiscais e financeiras.

A crença na educação como motor do avanço social também se manifesta na Escola Yolanda Queiroz, que leva o nome de uma mulher inspiradora, parceira de vida de Edson Queiroz. A instituição oferece educação infantil e ensino fundamental gratuitos a crianças de comunidades vulneráveis do entorno e reforça, por meio das ações de extensão universitária, o compromisso da Unifor de espalhar conhecimento, oportunidade e cidadania em Fortaleza.

Esse compromisso com o presente e com o futuro passa pela sustentabilidade, que se tornou eixo estratégico da nossa universidade. Sem exaurir as ações desse ecossistema de oportunidades, ainda destaco o Hub Tecnológico da Unifor, um espaço que traduz nossa vocação para a inovação. Aqui, conectamos estudantes, professores, startups, empresas e a sociedade em torno de projetos que nascem de desafios reais e buscam soluções concretas. E para 2026, entregaremos o Complexo Cultural Yolanda e Edson, que vocês podem verificar a construção aqui do lado.

Por tudo isso, a formatura de hoje não é apenas um ponto de chegada. É um marco que simboliza o compromisso que cada um de vocês assume não apenas com a própria trajetória, mas especialmente com a sociedade que querem construir. Levem com orgulho e humildade tudo o que aprenderam aqui. Mas levem, acima de tudo, a consciência de que o saber só se completa quando se transforma em ação, em ética, em serviço e em impacto positivo para as pessoas.

A Universidade de Fortaleza seguirá como casa e referência na caminhada de vocês. E como diz Riobaldo, em Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa: O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.

Meus parabéns e o meu desejo sincero de uma trajetória luminosa, à altura do talento, do esforço e da coragem que vocês mostraram até aqui. E como diria o meu tio Airton Queiroz, de quem já falei, SEJAM FELIZES!

Allisson David de Oliveira Martins - Professor representante do Corpo Docente da Unifor

Legenda: Allisson David de Oliveira Martins é professor representante do Corpo Docente da Unifor. Foto: Ismael Soares.

É uma honra e imensa alegria estar aqui, nesta noite, compartilhando com vocês um dos momentos mais especiais da vida acadêmica.

Hoje completa-se um ciclo, que não começou apenas no primeiro dia de aula. Ele começou muito antes, nos sonhos de cada um de vocês, nas expectativas de seus familiares, nas dúvidas, nos medos e, sobretudo, na coragem de seguir em frente.

O conhecimento que vocês construíram até aqui não é um ponto de chegada; é um ponto de partida. Nada de extraordinário acontece se permanecermos parados no porto; é quando decidimos partir, mesmo com algum receio, que o horizonte começa a mudar.

A jornada, daqui para a frente, parece muito com uma grande travessia. O mar nem sempre será calmo, o vento nem sempre soprará a favor. Às vezes, o trajeto mais curto não será o melhor; será preciso ajustar a rota, procurar correntes mais distantes, que lhes serão favoráveis, ter paciência, organizar a própria rotina, respeitar o corpo e a mente.

É fundamental lembrar que não vale a pena conquistar o mundo ao custo da própria paz interior. À medida que se amadurece, se percebe que sucesso não é ter mais coisas para fazer, mas ter clareza do que é essencial: saúde, família, amigos e propósito. Quando descobrimos que estamos exatamente onde devemos estar, fazendo o que realmente precisa ser feito, colocando nossos talentos a serviço de algo maior, o dia continuará cheio de desafios, mas o coração ficará mais leve. Que vocês construam carreiras de alto impacto, sim, mas também fundamentem suas vidas com a vontade de fazer o bem.

Albert Einstein dizia: “Eu acredito em uma coisa – que apenas uma vida vivida para os outros é uma vida que vale a pena ser vivida”. Que a carreira de vocês seja fonte de realização, mas também de serviço, de contribuição, de cuidado com as pessoas e com a sociedade.

Guardem este instante no coração. Esta é, sem dúvida, uma das maiores vitórias da vida de vocês. Haverá desafios, conquistas, momentos de dúvida, e, em muitos deles, vocês irão lembrar desta noite, deste olhar emocionado de quem está ao lado.

Há uma frase clássica que traduz bem o que representa este momento. Disse Isaac Newton: “Se enxerguei mais longe, foi por estar de pé sobre os ombros de gigantes.” Esses gigantes, os professores da Universidade de Fortaleza, ensinaram conteúdos, abriram horizontes, apoiaram nos momentos difíceis e também cobraram quando foi preciso, ajudando a formar, em vocês, disciplina, senso crítico e responsabilidade.

Que vocês levem da Universidade de Fortaleza não apenas o conhecimento, mas também um sentido de propósito: usar o que aprenderam para melhorar a realidade ao redor, contribuir para um Nordeste e um País mais justos, mais prósperos e mais humanos.

Parabéns, formandas e formandos de 2025. Contem sempre com a Universidade de Fortaleza! Que esta conquista seja apenas o começo de uma trajetória vitoriosa; sigam em frente, com a cabeça erguida, o coração cheio de gratidão e a certeza de que estão prontos para protagonizar grandes histórias.

Gustavo Sales Batista - Estudante concludente do Curso de Direito da Unifor e representante do Corpo Discente

Legenda: Gustavo Sales Batista reepresentou o corpo discente. Foto: Ismael Soares

Hoje é um dia em que o tempo se curva diante da conquista. Depois de anos de estudo, desafios, noites sem sono e fé inabalável, chegamos aqui: formados pela Universidade de Fortaleza. Cada passo dado neste campus foi um tijolo construído com esforço, coragem e esperança. E, nesta caminhada, aprendemos que a nossa formação nos permitiu enxergar o mundo com empatia e senso de justiça.

Foram dias intensos. Dias em que acreditamos, duvidamos, superamos. Nos momentos de incerteza, descobrimos que o verdadeiro aprendizado está na resiliência. Hoje, olhamos para trás e entendemos que nada foi em vão: cada prova, cada estágio, cada página lida nos transformou em pessoas mais fortes, mais humanas e mais conscientes do nosso papel no mundo.

Mas o que nos moveu até aqui foi algo maior que o diploma — foi o desejo de fazer a diferença. Em cada sala, nas conversas com os professores, nas dúvidas partilhadas com os amigos, aprendemos que o conhecimento nos faz excelentes profissionais, mas é o propósito ao utilizá-lo que os valida.

Quando olhamos para a história da nossa universidade, lembramos que ela nasceu do sonho de um cearense, Edson Queiroz, que acreditou que o conhecimento podia transformar vidas e que o Nordeste podia formar líderes inovadores. Foi com ousadia, coragem e determinação que ele construiu a UNIFOR — um espaço de liberdade e futuro. Que o seu exemplo ecoe em nós, lembrando que não há destino maior do que aquele construído com coragem e determinação.

Agora, a jornada toma impulso. O diploma que recebemos não é um ponto final, mas o primeiro parágrafo de uma nova narrativa. Cabe-nos honrar a toga, defender o justo, promover o bem, e levar o nome da Universidade de Fortaleza por onde formos. Que cada conquista nossa seja uma homenagem a quem acreditou no nosso potencial.

Que a Unifor continue acreditando na força da educação, de uma terra que sonha grande e de uma geração que aprendeu a não desistir. Por fim, desejo que este dia fique gravado não apenas como o encerramento de uma etapa, mas como o início de uma trajetória auspiciosa. Que o exemplo de Edson Queiroz nos lembre de que o sonho é o primeiro passo de toda conquista — e que, unidos, podemos ser os construtores de um Ceará mais justo, mais humano e mais livre.

Porque, assim como nos ensinou a vida e a coragem dos que vieram antes de nós, nenhum sonho é impossível, nenhum desafio é impossível e tudo está em nossas mãos.