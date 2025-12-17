Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

TRT7 faz campanha solidária de Natal; saiba como ajudar

Arrecadação de doações segue até esta sexta-feira (19).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Pessoa segurando uma caixa de papelão cheia de alimentos básicos, incluindo óleo, enlatados e macarrão, ilustrando doação de alimentos.
Legenda: Qualquer pessoa pode auxiliar na campanha da instituição judiciária.
Foto: Shutterstock/Veja.

Visando fazer este Natal mais próspero para pessoas em situação de rua, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7), que atua no Ceará, promove uma campanha de arrecadação para a população vulnerável em Fortaleza.

Promovida pelo Comitê Pop Rua Jud, qualquer pessoa pode ajudar a campanha doando alimentos, roupas e outros utensílios até esta sexta-feira (19)

Os interessados em participar podem entregar os itens na biblioteca da Corte, localizada na sede do TRT7, no bairro Aldeota. 

Além dos mantimentos, é possível ajudar com doações financeiras. Para isso, basta enviar, também até sexta, o valor desejado para a chave Pix 09487539/0001-91, ligada à Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 7ª Região (Amatra7).

A quantia arrecadada será convertida em cestas básicas.

Até a manhã desta quarta-feira (17), a Corte já arrecadou:

  • 110 cestas básicas;
  • 602 peças de roupas;
  • 40 tolhas de banho e outros itens de higiene;
  • 150 sacolas e mochilas dos Programas Regionais do TRT7 (Combate ao Trabalho Infantil e Escravo, e Trabalho Seguro);
  • transferências bancárias, que serão convertidas em alimentos. 

A instituição ligada ao Judiciário já entregava anualmente cestas e brinquedos, arrecadados em campanha de apadrinhamento feita por servidores e magistrados, a catadores e crianças do bairro Jangurussu, e, neste ano, estendeu a solidariedade também à população de rua. 

Veja também

teaser image
Ceará

Sistema Verdes Mares realiza Missa de Ação de Graças e entrega de presentes de Natal

teaser image
Ser Saúde

STJ nega extensão da patente do Ozempic e facilita genérico

Cerimônia de entrega das doações  

Para celebrar o Natal e também entregar as cestas básicas e itens arrecadados, o TRT7 realiza uma programação especial a partir da próxima sexta

Apresentação de Coral Encanto da Rua e de Antônio Poeta, lançamento de livro e sarau estão entre as atrações. 

Veja a programação completa a seguir: 

Sexta-feira (19)

Entrega dos Presentes das Crianças e Cestas Básicas para ASCAJAN (Ação TRT7)  
Local: sede da Associação de Catadores do Jangurussu (R. Estr. do Itaperi, 1665 — Passaré, Fortaleza)
Horário: 10h 

Entrega das Cestas Básicas para População de Superação de Rua com os membros do Comitê Pop Rua Jud
Local: Centro da Pastoral do Povo da Rua.
Horário: 15h

Domingo (21)

Festa do Povo da Rua com os membros do Comitê Pop Rua Jud
Local: Teatro Carlos Câmara (R. Dr. João Moreira, 471 — Centro, Fortaleza)
Horário: 14h às 16h
Atrações: Antônio Poeta; lançamento do livro com Messias; Wagner — monólogo; sarau dos pombos — 6 pessoas; coco da casinha do bem; coral Encanto da Rua e Auto de Natal Pastoral Povo da Rua.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Pessoa segurando uma caixa de papelão cheia de alimentos básicos, incluindo óleo, enlatados e macarrão, ilustrando doação de alimentos.
Ceará

TRT7 faz campanha solidária de Natal; saiba como ajudar

Arrecadação de doações segue até esta sexta-feira (19).

Redação
Há 22 minutos
Foto de uma terapeuta e um paciente, de costas, em sessão de terapia.
Ceará

Veja como acessar plataforma de atendimento remoto para pais e cuidadores de crianças autistas

No ambiente é possível ter orientação psicossocial e jurídica para responsáveis por crianças neurodivergentes

Maria Clarice Sousa*
Há 52 minutos
Motociclistas que atuam no transporte de pessoas e mercadorias precisam fazer cadastramento em dezembro no site da Etufor.
Ceará

Etufor inicia cadastro obrigatório de motociclistas por aplicativo; veja como fazer

Condutores que transportam pessoas e mercadorias podem ganhar 50% de redução no valor do IPVA com inscrição.

João Lima Neto
Há 1 hora
Show de fogos de artifício no céu noturno sobre o mar, com a silhueta de uma multidão assistindo.
Ceará

Por que lei que proíbe fogos de artifício barulhentos não é cumprida em Fortaleza?

Fiscalização esbarra na necessidade de flagrante.

Clarice Nascimento
17 de Dezembro de 2025
A imagem noturna capta uma Missa de Natal ao ar livre na Praça da Imprensa, mostrando uma multidão reunida em frente a um palco iluminado. O evento destaca-se pela sua atmosfera festiva e religiosa, com o palco exibindo um telão com o tema
Ceará

Sistema Verdes Mares realiza Missa de Ação de Graças e entrega de presentes de Natal

Celebração acontece nesta quarta (17), na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Imagem mostra Diogo Augusto, primeiro médico quilombola formado pela UFC, no corredor da universidade, vestindo jaleco e sorrindo.
Ceará

Jovem de 24 anos é primeiro quilombola cearense médico pela UFC; ‘sou fruto de políticas’

Diogo Augusto se formou no curso de Medicina neste semestre.

Theyse Viana
17 de Dezembro de 2025
Pirarucu de 40kg é capturado em açude no Interior do Ceará e relembra lenda de bote em vaca
Ceará

Pirarucu de 40kg é capturado em açude no Interior do Ceará e relembra lenda de bote em vaca

Dono de lendas e histórias de boca, a existência do "lendário pirarucu" foi comprovada

Gabriel Bezerra*
16 de Dezembro de 2025
Imagem tirada durante operação que fiscalizava bebidas alcoólicas.
Ceará

Operação Dose Limpa apreende bebidas adulteradas no Ceará

Segunda fase da Operação apreendeu 21,2 mil litros de bebidas alcoólicas irregulares.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Fachada da Escola Senador Carlos Jereissati.
Ceará

Adolescente autista é agredido dentro de escola pública em Maracanaú

Um aluno foi suspenso após vídeo circular em redes sociais.

João Lima Neto
16 de Dezembro de 2025
Santo Antônio de Caridade recebe cabeça após mais de três décadas
Ceará

Santo Antônio de Caridade recebe cabeça após mais de três décadas

Desde 1986, obra da imagem do santo casamenteiro espera finalização.

Milenna Murta*
16 de Dezembro de 2025
Paciente gesticula enquanto fala durante sessão com psicóloga, que o observa e faz anotações em um papel.
Ceará

Veja onde encontrar atendimento de saúde mental na rede pública de Fortaleza

A busca por serviços especializados deve começar na Atenção Primária à Saúde, onde o paciente será encaminhado para um CAPS.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Ponto da Moda apresenta tendências para looks de fim de ano.
Ceará

Ponto da Moda apresenta tendências para looks de fim de ano

A rede reúne moda feminina, masculina e infantil com entrega rápida e parcelamento facilitado para as festas de fim de ano

Agência de Conteúdo DN
16 de Dezembro de 2025
Entrada do Rede CUCA José Walter com jovem caminhando em direção ao portão.
Ceará

Cuca José Walter oferece acesso à cultura, esporte e formação em Fortaleza

O equipamento organiza a rotina de jovens e amplia oportunidades

Agência de Conteúdo DN
16 de Dezembro de 2025
Vencedores do prêmio da UFC.
Ceará

Sistema Verdes Mares é o grande vencedor do Prêmio UFC de Jornalismo

Diário do Nordeste, Verdinha FM 92.5, TV Verdes Mares e g1 Ceará foram premiados.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Porteiro de escola no Ceará ganha moto de pais de alunos; veja o vídeo da homenagem
Ceará

Porteiro de escola no Ceará ganha moto de pais de alunos; veja o vídeo da homenagem

Antônio Pereira da Silva, mais conhecido como Toin, trabalha há 27 anos na escola e é um dos funcionários mais querido da escola

Paulo Roberto Maciel*
15 de Dezembro de 2025
Profissional da saúde segura dois tubos de sangue com uma mão com luva. Ao lado, um bolso tem bordada a frase vacina dengue butantan.
Ceará

Nova vacina da dengue terá aplicação em massa ‘acelerada’ em cidade do CE; veja qual

Apenas duas cidades brasileiras terão a vacinação do público geral “acelerada” para barrar a arbovirose.

Theyse Viana
15 de Dezembro de 2025
Fachada do Prédio Juraci Vieira de Magalhães do IJF2, em Fortaleza, Ceará, com arquitetura moderna, logos institucionais e uma ambulância estacionada na frente.
Ceará

Elmano garante subsídio de R$ 70 milhões ao IJF e tratamento do câncer no interior

Aporte do Estado se soma a investimentos municipais e federais.

Nicolas Paulino
15 de Dezembro de 2025
Hospital Geral Dr Cesar Cals de portas fechadas após incêndio.
Ceará

Um mês após incêndio, Elmano garante retorno das atividades do Hospital César Cals após reforma

Unidade hospitalar está fechada por tempo indeterminada desde novembro.

Clarice Nascimento
15 de Dezembro de 2025
Ceará

Governo paga R$ 56 mil, e fósseis de 100 milhões de anos do CE retornam da Alemanha neste mês

Peixes, lagarto e tronco de árvore ajudam a contar parte da história e serão estudados no Cariri.

Nicolas Paulino
15 de Dezembro de 2025
Cratera se abre em avenida de Fortaleza neste domingo (14); Cagece faz reparos
Ceará

Cratera se abre em avenida de Fortaleza neste domingo (14); Cagece faz reparos

Trecho da Avenida Leste-Oeste está interditado após erosão.

Redação
14 de Dezembro de 2025