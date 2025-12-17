TRT7 faz campanha solidária de Natal; saiba como ajudar

Visando fazer este Natal mais próspero para pessoas em situação de rua, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7), que atua no Ceará, promove uma campanha de arrecadação para a população vulnerável em Fortaleza.

Promovida pelo Comitê Pop Rua Jud, qualquer pessoa pode ajudar a campanha doando alimentos, roupas e outros utensílios até esta sexta-feira (19).

Os interessados em participar podem entregar os itens na biblioteca da Corte, localizada na sede do TRT7, no bairro Aldeota.

Além dos mantimentos, é possível ajudar com doações financeiras. Para isso, basta enviar, também até sexta, o valor desejado para a chave Pix 09487539/0001-91, ligada à Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 7ª Região (Amatra7).

A quantia arrecadada será convertida em cestas básicas.

Até a manhã desta quarta-feira (17), a Corte já arrecadou:

110 cestas básicas;

602 peças de roupas;

40 tolhas de banho e outros itens de higiene;

150 sacolas e mochilas dos Programas Regionais do TRT7 (Combate ao Trabalho Infantil e Escravo, e Trabalho Seguro);

transferências bancárias, que serão convertidas em alimentos.

A instituição ligada ao Judiciário já entregava anualmente cestas e brinquedos, arrecadados em campanha de apadrinhamento feita por servidores e magistrados, a catadores e crianças do bairro Jangurussu, e, neste ano, estendeu a solidariedade também à população de rua.

Cerimônia de entrega das doações

Para celebrar o Natal e também entregar as cestas básicas e itens arrecadados, o TRT7 realiza uma programação especial a partir da próxima sexta.

Apresentação de Coral Encanto da Rua e de Antônio Poeta, lançamento de livro e sarau estão entre as atrações.

Veja a programação completa a seguir:

Sexta-feira (19)

Entrega dos Presentes das Crianças e Cestas Básicas para ASCAJAN (Ação TRT7)

Local: sede da Associação de Catadores do Jangurussu (R. Estr. do Itaperi, 1665 — Passaré, Fortaleza)

Horário: 10h

Entrega das Cestas Básicas para População de Superação de Rua com os membros do Comitê Pop Rua Jud

Local: Centro da Pastoral do Povo da Rua.

Horário: 15h

Domingo (21)

Festa do Povo da Rua com os membros do Comitê Pop Rua Jud

Local: Teatro Carlos Câmara (R. Dr. João Moreira, 471 — Centro, Fortaleza)

Horário: 14h às 16h

Atrações: Antônio Poeta; lançamento do livro com Messias; Wagner — monólogo; sarau dos pombos — 6 pessoas; coco da casinha do bem; coral Encanto da Rua e Auto de Natal Pastoral Povo da Rua.