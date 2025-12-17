Com +Milionária sorteando R$ 13 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A +Milionária é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta quarta-feira (17): R$ 13 milhões.

Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente os seis números e os dois trevos sorteados.

Também é possível tentar a sorte na Lotofácil, que pode pagar o segundo maior valor: R$ 5 milhões.

Mais chances de enricar

A Quina é outra que está na agenda desta noite, quando sorteia R$ 4,5 milhões.

A Lotomania e a Dupla Sena são outros concursos que podem valer a pena apostar, pois sorteiam R$ 3,8 milhão e R$ 3,2 milhão, respectivamente.

Já a Super Sete e a Loteria Federal pagam os menores valores da noite: R$ 600 mil e cerca de R$ 500 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (17/12)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar +Milionária R$ 13 milhões Acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados. Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. Quina R$ 4,5 milhão Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotomania R$ 3,8 milhão Acertar os 20 números sorteados. Dupla Sena R$ 3,2 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. Super Sete R$ 600 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Loteria Federal Cerca de R$ 500 mil Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

