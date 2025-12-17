Com +Milionária sorteando R$ 13 milhões, veja loterias do dia
Confira quais concursos acontecem nesta quarta (17) e como jogar.
A +Milionária é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta quarta-feira (17): R$ 13 milhões.
Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente os seis números e os dois trevos sorteados.
Também é possível tentar a sorte na Lotofácil, que pode pagar o segundo maior valor: R$ 5 milhões.
Mais chances de enricar
A Quina é outra que está na agenda desta noite, quando sorteia R$ 4,5 milhões.
A Lotomania e a Dupla Sena são outros concursos que podem valer a pena apostar, pois sorteiam R$ 3,8 milhão e R$ 3,2 milhão, respectivamente.
Já a Super Sete e a Loteria Federal pagam os menores valores da noite: R$ 600 mil e cerca de R$ 500 mil.
Loterias da caixa com sorteio hoje (17/12)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|O que é preciso para ganhar
|+Milionária
|R$ 13 milhões
|Acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados.
|Lotofácil
|R$ 5 milhões
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Quina
|R$ 4,5 milhão
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotomania
|R$ 3,8 milhão
|Acertar os 20 números sorteados.
|Dupla Sena
|R$ 3,2 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
|Super Sete
|R$ 600 mil
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
|Loteria Federal
|Cerca de R$ 500 mil
|Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais.
Veja também
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.