Quina 6904: Ganhador recebe R$ 4,7 milhões; saiba quando acontece o próximo sorteio

Uma aposta feita em Cuiabá, no Mato Grosso, acertou os cinco números sorteados na Quina 6904, na noite desta terça-feira (16), e levou o prêmio de R$ 4.718.710,45

O bilhete, sendo uma aposta simples, foi comprado em um canal de vendas físico. Ao todo, mais de 70 apostadores acertaram quatro dezenas, levando prêmios que variam de R$ 4,6 mil e R$ 13, 8 mil.

O próximo concurso será realizado na quarta-feira (17), com prêmio estimado em R$ 4.500.000,00.

RESULTADO CONCURSO 6904

14 - 23 - 42 - 09 - 46

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 5 R$ 2,50 24.040.016 6 R$ 15,00 4.006.669 7 R$ 52,50 1.144.763 8 R$ 140,00 429.286 9 R$ 315,00 190.794 10 R$ 630,00 95.396 11 R$ 1.155,00 52.035 12 R$ 1.980,00 30.354 13 R$ 3.217,50 18.679 14 R$ 5.005,00 12.008 15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;

15% entre quem acertou 4;

10% entre quem acertou 3;

10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 2,50. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

