Empresa australiana busca construtora para planta bilionária de hidrogênio no Ceará

A australiana Fortescue está em busca de uma construtora para executar seu ambicioso projeto de produção de hidrogênio verde no Pecém, com previsão de R$ 18 bilhões em investimentos.

Esse passo mostra que o projeto está avançando, segundo Luis Viga, líder da companhia no Brasil. Encontrar uma construtora para esse tipo de empreendimento, no entanto, é desafiador, pois no mundo há pouquíssimos projetos semelhantes.

Viga afirma que vários nós foram desatados em 2025, o que abre um caminho de otimismo para o segmento de hidrogênio em 2026. É justamente no próximo ano que a empresa — e outras que possuem pré-contratos assinados — deve anunciar sua decisão final de investimento.

"O preço do hidrogênio no mercado internacional ainda não está no patamar ideal, mas já se nota um ajuste que pode ser importante para a viabilidade dos projetos", comenta Viga.

Veja também Victor Ximenes Heineken fecha fábrica no Ceará e prioriza Pernambuco

Números e status do projeto

Com capacidade para produzir 175.000 toneladas de hidrogênio por ano (equivalente a 0,9 milhão de toneladas de amônia), o projeto industrial está na fase de trabalhos de engenharia e obtenção de licenças. A companhia já possui licença da Semace para iniciar as obras de preparação do terreno.