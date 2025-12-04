Heineken fecha fábrica no Ceará e prioriza Pernambuco

A Heineken anunciou o encerramento das operações de sua unidade em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo a companhia, o objetivo é centralizar a produção na planta de Igarassu, em Pernambuco, que passou por ampliação neste ano.

Com o fechamento da unidade, a marca abandona o Ceará, pelo menos do ponto de vista industrial. Em 2017, a cervejaria havia fechado fábrica em Horizonte, no âmbito de integração com a Brasil Kirin, à época.

Em Pacatuba, segundo relato de fontes a esta Coluna, o clima é de desalento. A Heineken não informou o número de trabalhadores da unidade.

Em nota, a empresa informou que "a ampliação da cervejaria de Igarassu, concluída em agosto deste ano, que recebeu R$ 1,2 bilhão em investimentos".