Ana Quezado: as estratégias de comunicação que geram resultados para uma universidade

Em meio a uma rotina de universidade, desenvolver uma comunicação efetiva para o mercado é um trabalho constante para construir uma marca respeitável, em conjunto com estratégias para atrair novos estudantes.

Desde 2020 à frente da Diretoria de Comunicação e Marketing da Universidade de Fortaleza (Unifor), Ana Quezado começou a trajetória na instituição como docente do curso de Comunicação Social, com foco na área de TV.

“Meu desejo sempre foi contribuir com essa instituição que sempre admirei. Uma universidade que forma pessoas, transforma histórias e exerce um papel social muito forte no Ceará e no Brasil.”

Em meio a um cenário com ampla concorrência, Ana explica que, para desenvolver planejamentos de mídia e estratégias de marketing eficientes, que tragam alunos para dentro da instituição, são feitas análises históricas de desempenho, comportamento do público e metas institucionais.

“A instituição trabalha com uma combinação entre mídia tradicional e digital, equilibrando presença em TV, rádio e OOH (Out Of Home) com campanhas em plataformas como Meta Ads, Google Ads, YouTube e programática.”

Parte do investimento também é direcionada para ações de relacionamento, conteúdo e influenciadores, como forma de fortalecer a percepção da marca por parte do público.

Segundo Ana, todas as decisões da comunicação da Unifor passam pelo uso de inteligência de dados e ferramentas de análise de performance para embasamento das escolhas.

“Essas informações permitem segmentar públicos com precisão, identificar oportunidades de melhoria e personalizar mensagens conforme a jornada do estudante. A partir desses dados, são definidas estratégias de mídia, conteúdo e funil de captação, garantindo eficiência na alocação de recursos e maior retorno sobre investimento.”

Estratégias específicas para cada demanda

Em situações nas quais alguns cursos registram quedas no número de matrículas, Ana Quezado explica que são elaboradas estratégias e dinâmicas com base em diagnósticos de dados e escuta ativa do mercado.

Legenda: A gestora está à frente da Diretora desde 2020. Foto: Ares Soares

Dessa forma, são feitas campanhas com segmentação por região, público e comportamento digital, além de ações de marketing de performance, inbound e ativações.

“O planejamento envolve a criação de mensagens específicas para ressaltar diferenciais do curso, depoimentos de alunos e egressos, além de campanhas cooperadas com coordenações e núcleos de área, o que amplia a identificação do público e otimiza resultados.”

A diretora também reforça que informações de diferenciais da Unifor, como infraestrutura de alto padrão, ações de internacionalização, professores de referência e outras ações são presença constante nas peças de comunicação.

Ainda que o campus seja um dos pontos fortes da Unifor, a gestora explica que, como o perfil do estudante mudou, há a oferta de cursos EaD, que “se complementam dentro de uma mesma estratégia institucional”, que contam com ações específicas de marketing.

“Enquanto os cursos presenciais se destacam pela vivência de campus, infraestrutura e experiência prática, o EaD é pautado pela autonomia e acessibilidade, levando a qualidade Unifor a todo o país. Essa mescla é gerenciada por uma equipe de marketing que planeja campanhas específicas por modalidade, mas com o mesmo posicionamento central da marca: “Ensinando e Aprendendo.”’

Parceria com o SVM

Em relação a ações realizadas em conjunto com o Sistema Verdes Mares (SVM), Ana destaca como case a 12ª edição do Mundo Unifor, realizada neste ano, que contou com postagens colaborativas entre a universidade e a apresentadora Denise Santiago.

Outra ação que também contou com uma das personalidades do SVM foi a divulgação da Feira de Profissões 2025, com a participação de Taís Lopes, jornalista e egressa da graduação da Unifor.

“O Sistema Verdes Mares é um parceiro estratégico de comunicação multiplataforma, ampliando a presença da Unifor em canais de grande alcance e credibilidade. A parceria permite integrar campanhas em TV, rádio, web e redes sociais, fortalecendo o posicionamento institucional e apoiando os ciclos de captação.”

Outras ações bem-sucedidas foram os e-books dos cursos de graduação, que estão disponíveis no site da universidade e no portal Diário do Nordeste.

“Além da parceria com o Globo Esporte, que valorizou a presença da universidade no esporte e na formação de atletas, outras ações recentes envolveram conteúdos sobre pesquisa, inovação e cidadania veiculados em portais do grupo.”