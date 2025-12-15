Empresa norte-americana tem interesse em construir data center no Ceará, diz Elmano

Uma empresa norte-americana de processamento de dados procurou o Governo do Ceará demonstrando interesse em instalar um data center no Ceará.

A informação foi dada pelo governador, Elmano de Freitas (PT), em entrevista à Rádio Verdinha FM, na manhã desta segunda-feira (15).

Segundo ele, a multinacional procurou o secretário da Fazenda do Estado, Fabrízio Gomes, pedindo uma conversa oficial com o governo.

"É uma grande empresa de processamento de dados que quer conversar aqui conosco", disse Elmano.

Ele ainda reforçou que o Ceará tem chamado a atenção por ter excesso de energia e a conexão de 16 cabos submarinos.

Descobriram que o Ceará tem excesso de energia, tem 16 cabos de fibra ótica, e a água, o governador está resolvendo com água de esgoto (reúso). Então, é um processo de ganha, ganha. Ganham os empresários, ganha o povo cearense com os empregos, ganha o governo porque vai melhorando a vida do nosso povo". Elmano de Freitas Governador do Ceará

Reunião para prospectar novos investidores

Por conta do potencial do estado para a instalação dessas empresas, o governador afirmou que está em contato com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), para realizar essa articulação.

"Nós achamos que há uma possibilidade de fazer uma grande reunião com investidores nessa área nos Estados Unidos para apresentar e divulgar mais o Ceará, nessa perspectiva de receber os data centers", disse.

Ele explicou que o contato com a Apex é para que se tenha um levantamento de quais fundos de investimento e empresas norte-americanas estariam interessadas, neste primeiro momento, para essa apresentação do estado.

"A partir dessa informação, conversaremos com o empresariado para fazermos uma missão lá (nos Estados Unidos)".

Veja também Negócios Elmano negocia com mais quatro empresas para o Polo Automotivo do Ceará Negócios O que o Ceará perde com o atraso na entrega do Anel Viário?

Estratégia de investimento na Índia

Além dos Estados Unidos, o governador destacou que o Ceará planeja uma missão na Índia.

Elmano mencionou que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está organizando uma missão para março de 2026, e que o governo estadual encomendou um estudo do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) em parceria com o laboratório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) para analisar as possibilidades na economia indiana.

"É 1,4 bilhão de pessoas e o Brasil vai fazer um esforço grande de entrar nesse mercado e nós do Ceará achamos que temos que estar junto e vamos participar da missão com o presidente Lula", completou.