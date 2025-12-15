Diário do Nordeste
Consórcio responsável por obras do Anel Viário será alterado

Duplicação e melhorias na rodovia permanecem paralisadas em diversos trechos.

Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Foto que contém os trabalhadores do 4º Anel Viário andando sobre o canteiro de obras.
Legenda: Trabalhadores do 4º Anel Viário foram demitidos e pedem o pagamento integral das verbas rescisórias.
Foto: Thiago Gadelha.

O governador Elmano de Freitas disse nesta segunda-feira (15) que solicitou a alteração do consórcio responsável pelas obras do 4º Anel Viário de Fortaleza. 

Além disso, ele afirmou que as obras devem ser concluídas até o fim de seu mandato em 2026. 

As declarações foram feitas pelo governador na manhã desta segunda-feira (15) em entrevista ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares.

Fizemos uma licitação, e é assim: às vezes ganha uma empresa boa, às vezes uma ruim. Tivemos o azar da empresa que ganhou ter feito um cronograma, o preço foi disputado, a empresa disse que poderia fazer com aquele valor, estabeleceu os prazos com o governo e os descumpriu. Estamos agora exigindo a alteração do consórcio, já houve mudanças, as máquinas já voltaram. Tenho o dever de cobrar e exigir que seja entregue até o final do nosso governo".
Elmano de Freitas
Governador do Ceará

Elmano ainda disse concordar com a "chateação" de quem passa pelo 4º Anel Viário e se depara com a obra inacabada.

Entenda o caso

Em processo de duplicação que se arrasta na Grande Fortaleza há mais de 15 anos, as obras do Anel Viário entraram em um novo capítulo na semana passada. Desde a última segunda-feira (8), as intervenções foram paralisadas.

Os cerca de 60 funcionários que atuavam em um dos canteiros, na região do entroncamento com a CE-060, foram demitidos.

As quatro empresas do Consórcio Novo Anel Viário — Dact Engenharia LTDA, Saeid Engenharia LTDA, Laca Engenharia LTDA, e Coesa Construção e Montagens S.A (em recuperação judicial) — assumiram a obra em agosto de 2024, com a promessa de entrega do restante da duplicação e de obras complementares, como alças de viadutos e retornos, em até 15 meses.

Com a paralisação das obras, vários dos canteiros de obras estão incompletos. O viaduto da CE-060 sobre o Anel Viário está sem as alças de acesso concluídas, e as máquinas seguem paradas na pista.

