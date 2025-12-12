Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Empresa de consórcio do Anel Viário já estava em recuperação judicial antes de licitação 

Obras estão paralisadas há vinte dias de prazo para conclusão.

Escrito por
e
Negócios
Imagem de obras do 4° Anel Viário de Fortaleza incompletas.
Legenda: Obras do 4° Anel Viário de Fortaleza se arrastam desde 2010.
Foto: Kid Jr.

Uma das empresas responsáveis pelas obras do 4° Anel Viário de Fortaleza, que estão interrompidas após paralisação e demissão dos funcionários, já estava em recuperação judicial antes de assumir a licitação. 

A Coesa Construção e Montagens está nessa situação desde outubro de 2021.

Veja também

teaser image
Negócios

Novas linhas de transmissão de R$ 3,6 bilhões vão atender data center do TikTok no Ceará

teaser image
Negócios

Duas cidades do Ceará terão terminais de carga conectados à Transnordestina

teaser image
Negócios

Caixa volta a permitir financiamento de mais de um imóvel ao mesmo tempo

A recuperação judicial é um instrumento legal para que empresas em crise renegociem suas dívidas, evitando a falência e a demissão dos funcionários.

Segundo o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, a empresa foi fundada em agosto de 2013 e tem sede no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. 

A Coesa atua com serviços de engenharia, construção e aluguel de máquinas e equipamentos comerciais.

O Diário do Nordeste questionou o Governo do Ceará se a contratação de uma empresa em recuperação judicial poderia indicar problemas no andamento dos trabalhos, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para posicionamento. 

A reportagem também tentou contato com a Coesa e as outras empresas do consórcio para entender mais sobre a pausa nas obras e aguarda retorno. 

A construção do 4° Anel Viário se arrasta há 15 anos e já passou pelas mãos de diversas empresas.

A rodovia começou a ser projetada em 2010, com a promessa de ser uma alternativa ao tráfego intenso entre Fortaleza e os portos do Pecém e do Mucuripe.  

CONSÓRCIO DE QUATRO EMPRESAS GANHOU LICITAÇÃO

O consórcio formado pela Coesa, Laca Engenharia, Dact Engenharia e Saied Engenharia ganhou a licitação e assumiu as obras do 4° Anel Viário em 2024. 

Laca, Coesa e Dact têm 30% de participação no consórcio, sendo a primeira líder do consórcio. Já a Saied têm 10% de participação. A associação foi nomeada 'Consórcio Novo Anel Viário'. 

O investimento público para a execução dos serviços remanescentes da construção da rodovia foi de R$ 97 milhões. O consórcio iniciou as atividades em agosto de 2024, com prazo de conclusão para o fim de 2025.

As obras estão paralisadas deste a última segunda-feira (8), a menos de um mês do prazo previsto para a entrega, no fim de 2025. 

A Secretaria de Obras Públicas (SOP) do Governo do Ceará afirmou, em entrevista em coletiva de imprensa, que as obras foram paralisadas de forma unilateral e indevida pelas empresas. 

TRABALHADORES DA OBRA FORAM DEMITIDOS

Todos os trabalhadores da obra foram demitidos, segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem em Geral do Estado do Ceará (Sintepav-CE).

Um funcionário de uma das empresas do consórcio alega que os pagamentos do serviço estavam atrasados. A reportagem também questionou o Governo do Ceará sobre a informação e aguarda retorno. 

Segundo o Sintepav-CE, os trabalhadores paralisaram as atividades por atrasos recorrentes no pagamento de salários, horas extras e cestas básicas. 

Após o sindicato ser acionado, o consórcio decidiu pela demissão e deu aviso prévio a todos os trabalhadores. 

Ainda segundo informações do coordenador de fiscalização do Sintepav, Archimedes Fortes, um representante do consórcio teria relatado que os problemas financeiros seriam resultado de uma pendência de cerca de R$ 13 milhões do Governo em relação às empresas. 

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem de obras do 4° Anel Viário de Fortaleza incompletas.
Negócios

Empresa de consórcio do Anel Viário já estava em recuperação judicial antes de licitação 

Obras estão paralisadas há vinte dias de prazo para conclusão.

Mariana Lemos e Letícia do Vale
Há 39 minutos
Egídio Serpa

Lula está sozinho na raia da eleição de 2026. Até quando?

A oposição, dividida, ainda debate sobre se o melhor será um “bolsonarista raiz” ou Tarcísio de Freitas, que seria o candidato do “sistema”

Egídio Serpa
12 de Dezembro de 2025
Imagem do aplicativo Carteira Digital de Trânsito para matéria sobre CNH digital e física.
Automóvel

Entenda como funciona a validade da CNH digital e impressa

Novo modelo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação moderniza o processo.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Trem de carga da Transnordestina Logística circula por trecho da ferrovia no Nordeste, parte do projeto que conecta Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém (CE).
Negócios

Transnordestina recebe aval do Ibama, mas início das operações ainda não tem data definida

Licença foi aprovada nesta quinta-feira (11).

Letícia do Vale
11 de Dezembro de 2025
Placas de sinalização no Anel Viário caídas sobre o chão de terra em trecho de obra no Anel Viário; ao fundo, pista com carros passando e montes de brita usados na construção.
Negócios

Trabalhadores do Anel Viário são demitidos após atrasos de pagamento, diz sindicato

Uma das empresas que compõe o consórcio responsável pelas obras está em recuperação judicial.

Letícia do Vale
11 de Dezembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2950 desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 38,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2950 desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 38,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
11 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6900, desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 1,3 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6900, desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 1,3 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
11 de Dezembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1151 de hoje, 11/12; prêmio é de R$ 650 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1151 de hoje, 11/12; prêmio é de R$ 650 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
11 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3560, desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3560, desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
11 de Dezembro de 2025
Resultado da Timemania 2330 de hoje, 11/12; prêmio é de R$ 64,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2330 de hoje, 11/12; prêmio é de R$ 64,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
11 de Dezembro de 2025
foto de mulher de cabelo longo liso e escuro, de costas e com máscara no rosto, tocando campainha de casa com portão branco. Ela usa blusa azul escura com nome IBGE e boné azul e amarelo.
Papo Carreira

Seleção IBGE: o que faz um agente de pesquisas e mapeamento?

Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter ensino médio completo.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Foto que contém área de terra batida no futuro Porto Seco de Quixeramobim.
Negócios

Duas cidades do Ceará terão terminais de carga conectados à Transnordestina

Terminais multipropósito funcionam de forma similar à infraestrutura de um porto seco.

Luciano Rodrigues
11 de Dezembro de 2025
Centro de Operações Espaciais da Telebras.
Papo Carreira

Telebras abre concurso com 930 vagas e salários de R$ 11,6 mil

O cargo ofertado é o de Especialista em Gestão de Telecomunicações, com oportunidades em 15 especialidades.

Renato Bezerra
11 de Dezembro de 2025
foto mostra mãos segurando celular e documento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Automóvel

CNH digital substitui a de papel? Versão física é paga? Entenda mudanças

Órgãos de trânsito já estão se adequando ao novo modelo, que dispensa a obrigatoriedade das autoescolas.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem da Alça da CE-060 do Anel Viário, com obras paralisadas.
Negócios

Obras do Anel Viário são paralisadas a 20 dias do prazo de conclusão

Governo do Ceará afirma que empresa responsável interrompeu trabalhos 'indevidamente'.

Mariana Lemos e Paloma Vargas
11 de Dezembro de 2025
foto de mãos segurando um smartphone com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital exibida na tela.
Automóvel

Veja como solicitar a primeira habilitação pelo app CNH do Brasil

Pelo sistema, é possível realizar todo o processo para obter a carteira de motorista.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Funcionário do IBGE.
Papo Carreira

IBGE prorroga inscrição de processo seletivo; veja novo prazo

Certame oferta mais de 9 mil vagas temporárias.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Pessoa segurando um bilhete de loteria da Timemania em uma agência lotérica, com várias pessoas aguardando na fila ao fundo. A imagem destaca a aposta na loteria.
Negócios

Com Timemania sorteando R$ 64 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quinta-feira (11).

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre concurso do CRC-CE.
Papo Carreira

Conselho de Contabilidade abre concurso com 146 vagas no CE e salários de até R$ 5,7 mil

Inscrições ficam abertas até 8 de janeiro.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Investimentos em energia solar cairão em 2026, prevê Absolar

A instalação de novos projetos fotovoltaicos, nas grandes usinas e nos pequenos sistemas de geração própria, deverá cair cerca de 7% em 2026 em comparação com o 2025

Egídio Serpa
11 de Dezembro de 2025
Foto de uma profissional da área da saúde ou estética, vestindo jaleco branco e luvas descartáveis, realiza uma avaliação facial em uma mulher que está sentada, usando um roupão branco. A profissional sorri enquanto toca delicadamente a testa e o queixo da paciente, que também sorri de forma tranquila. O ambiente é claro, com aparência de consultório ou clínica estética.
Negócios

Número de clínicas estéticas cresce até 91% fora da área nobre de Fortaleza

Vila Velha, Jangurussu e Prefeito José Walter registram as maiores variações percentuais de unidades ativas.

Maria Clarice Sousa*
11 de Dezembro de 2025
Pessoa acessando da Receita Federal sobre a declaração de Imposto de Renda 2025 no computador, com foco na tela que mostra o documento fiscal digital, ilustrando pagamento do 4º lote de restituição do imposto de renda
Victor Ximenes

Isenção do IR pode afetar cofres dos municípios a partir de 2026

Gestões municipais perderão fatia do Imposto de Renda retido na fonte, dizem especialistas

Victor Ximenes
11 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Vem aí o ano de 2026. Ele será difícil, mas aguardem 2027

Há no Brasil uma batalha ideológica que se acentua e agudiza à medida que o tempo avança

Egídio Serpa
11 de Dezembro de 2025
Foto que contém linhas de transmissão no Ceará.
Negócios

Novas linhas de transmissão de R$ 3,6 bilhões vão atender data center do TikTok no Ceará

Obras de infraestrutura de eletricidade no Estado começam ainda em 2025.

Lucas Monteiro, Luciano Rodrigues e Mariana Lemos
10 de Dezembro de 2025
Funcionário do IBGE segura aparelho que coleta dados.
Papo Carreira

Concurso IBGE: O que faz o supervisor de Coleta e Qualidade?

São ofertadas 1,1 mil vagas para o cargo.

Redação
10 de Dezembro de 2025
foto de agente do IBGE em visita manuseando o celular.
Papo Carreira

Vagas do IBGE são para APM e SCQ; veja diferenças, salários e requisitos

As vagas são para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).

Redação
10 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2860 – Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 1,6 milhão
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2860 – Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 1,6 milhão

Apostas para a Lotomania 2860 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 783 - Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 300 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 783 - Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 300 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 783 em 10/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6025, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6025, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2897 de hoje, quarta-feira, 10/12; prêmio é de R$ 2,4 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2897 de hoje, quarta-feira, 10/12; prêmio é de R$ 2,4 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2897 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,4 milhões.

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025