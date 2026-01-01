Diário do Nordeste
Confira o resultado da Quina, concurso 6916, desta quinta-feira (01/01); prêmio é de R$ 7,5 milhões

Veja como acompanhar o sorteio.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:22)
Negócios

A Quina de concurso 6916 vai sortear um prêmio de R$ 7,5 milhões.

O sorteio acontecerá hoje, quinta-feira (1º), às 10h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Resultado da Quina de hoje

76 08 58 54 72

Atraso nos resultados

O sorteio da Mega da Virada e de outras seis loterias foi adiado para as 10h do dia 1º de janeiro de 2026. Além da Mega da Virada, estão marcados para o primeiro dia de 2026 os seguintes sorteios:

Quina - concurso nº 6916;
Lotofácil - concurso nº 3576;
+ Milionária - concurso nº 316;
Dupla Sena - concurso nº 2906;
Lotomania - concurso nº 2869;
Super Sete - concurso nº 792.

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
5 R$ 3,00 24.040.016
6 R$ 15,00 4.006.669
7 R$ 52,50 1.144.763
8 R$ 140,00 429.286
9 R$ 315,00 190.794
10 R$ 630,00 95.396
11 R$ 1.155,00 52.035
12 R$ 1.980,00 30.354
13 R$ 3.217,50 18.679
14 R$ 5.005,00 12.008
15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

