Mega da Virada 2025 encerra apostas para prêmio de R$ 1 bilhão

A Caixa Econômica Federal encerrou às 20h desta quarta-feira (31) o prazo para apostas na Mega da Virada 2025.

Os bolões on-line, no entanto, seguiram disponíveis até as 20h30. Agora, milhões de apostadores em todo o país aguardam o sorteio das seis dezenas, que podem pagar um prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história do concurso especial.

O sorteio ocorre às 22h e será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Caixa na internet e pela televisão. Os números sorteados e o rateio do prêmio serão divulgados logo após o evento. O Diário do Nordeste faz a cobertura completa neste link.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste