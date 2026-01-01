Confira calendário de pagamentos dos servidores do Ceará e Fortaleza em 2026

Servidores da Prefeitura de Fortaleza, do Estado do Ceará e da União já podem consultar os calendários de pagamentos previstos para o ano de 2026.

As três esferas públicas costumam efetuar o depósito no primeiro dia útil de cada mês. Caso não haja imprevistos, os pagamentos referentes à folha de janeiro devem ser feitos no dia 2 de fevereiro.

Mas vale ressaltar que as gestões podem modificar as datas excepcionalmente. No caso do Governo do Estado, por exemplo, a folha de dezembro, normalmente paga em janeiro, foi paga antecipadamente, no dia 30 de dezembro;

O calendário abaixo não vale para os terceirizados, que possuem datas distintas de pagamento. Estes devem receber até o 5º dia útil de cada mês.

Calendário de servidores do Estado (Ceará) 2026

Folha de janeiro: pagamento em 2 de fevereiro

Fevereiro: 2 de março

Março: 1º de abril

Abril: 4 de maio

Maio: 1º de junho

Junho: 1º de julho

Julho: 3 de agosto

Agosto: 1º de setembro

Setembro: 1º de outubro

Outubro: 3 de novembro

Novembro: 1º de dezembro

Dezembro: 2 de janeiro

Servidores da Prefeitura (Fortaleza)

Folha de janeiro: pagamento em 2 de fevereiro

Fevereiro: 2 de março

Março: 1º de abril

Abril: 4 de maio

Maio: 1º de junho

Junho: 1º de julho

Julho: 3 de agosto

Agosto: 1º de setembro

Setembro: 1º de outubro

Outubro: 3 de novembro

Novembro: 1º de dezembro

Dezembro: 2 de janeiro

Servidores da União