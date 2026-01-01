Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Confira calendário de pagamentos dos servidores do Ceará e Fortaleza em 2026

Via de regra. funcionalismo do Município (Fortaleza), Estado e União realiza os pagamentos no 1º dia útil de cada mês.

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
Victor Ximenes
Foto: Divulgação

Servidores da Prefeitura de Fortaleza, do Estado do Ceará e da União já podem consultar os calendários de pagamentos previstos para o ano de 2026.

As três esferas públicas costumam efetuar o depósito no primeiro dia útil de cada mês. Caso não haja imprevistos, os pagamentos referentes à folha de janeiro devem ser feitos no dia 2 de fevereiro.

Mas vale ressaltar que as gestões podem modificar as datas excepcionalmente. No caso do Governo do Estado, por exemplo, a folha de dezembro, normalmente paga em janeiro, foi paga antecipadamente, no dia 30 de dezembro;

O calendário abaixo não vale para os terceirizados, que possuem datas distintas de pagamento. Estes devem receber até o 5º dia útil de cada mês.

Calendário de servidores do Estado (Ceará) 2026

  • Folha de janeiro: pagamento em 2 de fevereiro
  • Fevereiro: 2 de março
  • Março: 1º de abril
  • Abril: 4 de maio
  • Maio: 1º de junho
  • Junho: 1º de julho
  • Julho: 3 de agosto
  • Agosto: 1º de setembro
  • Setembro: 1º de outubro
  • Outubro: 3 de novembro
  • Novembro: 1º de dezembro
  • Dezembro: 2 de janeiro

Servidores da Prefeitura (Fortaleza)

  • Folha de janeiro: pagamento em 2 de fevereiro
  • Fevereiro: 2 de março
  • Março: 1º de abril
  • Abril: 4 de maio
  • Maio: 1º de junho
  • Junho: 1º de julho
  • Julho: 3 de agosto
  • Agosto: 1º de setembro
  • Setembro: 1º de outubro
  • Outubro: 3 de novembro
  • Novembro: 1º de dezembro
  • Dezembro: 2 de janeiro

Servidores da União

  • Folha de janeiro: pagamento em 2 de fevereiro
  • Fevereiro: 2 de março
  • Março: 1º de abril
  • Abril: 4 de maio
  • Maio: 1º de junho
  • Junho: 1º de julho
  • Julho: 3 de agosto
  • Agosto: 1º de setembro
  • Setembro: 1º de outubro
  • Outubro: 3 de novembro
  • Novembro: 1º de dezembro
  • Dezembro: 2 de janeiro