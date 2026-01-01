Confira calendário de pagamentos dos servidores do Ceará e Fortaleza em 2026
Via de regra. funcionalismo do Município (Fortaleza), Estado e União realiza os pagamentos no 1º dia útil de cada mês.
Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
Servidores da Prefeitura de Fortaleza, do Estado do Ceará e da União já podem consultar os calendários de pagamentos previstos para o ano de 2026.
As três esferas públicas costumam efetuar o depósito no primeiro dia útil de cada mês. Caso não haja imprevistos, os pagamentos referentes à folha de janeiro devem ser feitos no dia 2 de fevereiro.
Mas vale ressaltar que as gestões podem modificar as datas excepcionalmente. No caso do Governo do Estado, por exemplo, a folha de dezembro, normalmente paga em janeiro, foi paga antecipadamente, no dia 30 de dezembro;
O calendário abaixo não vale para os terceirizados, que possuem datas distintas de pagamento. Estes devem receber até o 5º dia útil de cada mês.
Calendário de servidores do Estado (Ceará) 2026
- Folha de janeiro: pagamento em 2 de fevereiro
- Fevereiro: 2 de março
- Março: 1º de abril
- Abril: 4 de maio
- Maio: 1º de junho
- Junho: 1º de julho
- Julho: 3 de agosto
- Agosto: 1º de setembro
- Setembro: 1º de outubro
- Outubro: 3 de novembro
- Novembro: 1º de dezembro
- Dezembro: 2 de janeiro
Servidores da Prefeitura (Fortaleza)
- Folha de janeiro: pagamento em 2 de fevereiro
- Fevereiro: 2 de março
- Março: 1º de abril
- Abril: 4 de maio
- Maio: 1º de junho
- Junho: 1º de julho
- Julho: 3 de agosto
- Agosto: 1º de setembro
- Setembro: 1º de outubro
- Outubro: 3 de novembro
- Novembro: 1º de dezembro
- Dezembro: 2 de janeiro
Servidores da União
- Folha de janeiro: pagamento em 2 de fevereiro
- Fevereiro: 2 de março
- Março: 1º de abril
- Abril: 4 de maio
- Maio: 1º de junho
- Junho: 1º de julho
- Julho: 3 de agosto
- Agosto: 1º de setembro
- Setembro: 1º de outubro
- Outubro: 3 de novembro
- Novembro: 1º de dezembro
- Dezembro: 2 de janeiro