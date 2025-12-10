Caixa volta a permitir financiamento de mais de um imóvel ao mesmo tempo
Entenda como retorno da modalidade pode impactar clientes.
A Caixa Econômica Federal anunciou, nessa terça-feira (9), que clientes podem novamente contratar mais de um financiamento imobiliário simultaneamente usando recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).
Desde novembro de 2024, estava vetada a possibilidade de contratação de um novo crédito imobiliário por quem já tinha um financiamento ativo no banco, incluindo cônjuges, independentemente do regime de casamento.
Com a mudança, a limitação deixa de existir, permitindo que os clientes possuam mais de um financiamento pelo SBPE, que é formado majoritariamente por depósitos de poupanças e é uma das fontes de crédito habitacional do País.
Juros de 10% e 35 anos para pagar
Segundo a Caixa, financiamentos imobiliários que usam recursos do SBPE da instituição têm o saldo devedor corrigido pela Taxa Referencial (TR), ofertam taxas de juros a partir de 10,99% ao ano e podem ser pagos em até 420 meses, ou seja, 35 anos.
Qual o impacto da mudança?
O presidente da instituição financeira, Carlos Vieira, avalia que o retorno da modalidade de crédito ampliar a liquidez do sistema financeiro, oferecendo suporte às operações de crédito imobiliário em um cenário de aumento da demanda.
"Essa medida fortalece a capacidade das instituições de manter o ritmo de concessões, mesmo diante da redução dos saldos de poupança, garantindo estabilidade e continuidade no atendimento ao mercado", explica.
Mais acesso ao crédito e incentivo à construção
O retorno da possibilidade de contratação de mais de um financiamento habitacional acompanha uma série de iniciativas do Governo Federal para facilitar o acesso à moradia e estimular o setor da construção civil.
Dentre as medidas anunciadas recentemente, estão:
- Financiamento de até 80%: a Caixa voltou a oferecer a possibilidade de financiar até 80% do valor do imóvel na modalidade SAC e até 70% na modalidade Price, reduzindo a necessidade de entrada e ampliando a capacidade de compra;
- Linha de crédito Reforma Casa Brasil: lançado e outubro pelo Governo Federal, o programa oferece empréstimos a juros mais baixos para famílias com renda de até R$ 9,6 mil ao mês;
- Elevação do valor máximo do imóvel financiado no Sistema Financeiro da Habitação: o teto subiu de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões, permitindo que famílias de renda média e alta tenham acesso a condições mais vantajosas.