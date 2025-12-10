Caixa volta a permitir financiamento de mais de um imóvel ao mesmo tempo

A Caixa Econômica Federal anunciou, nessa terça-feira (9), que clientes podem novamente contratar mais de um financiamento imobiliário simultaneamente usando recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

Desde novembro de 2024, estava vetada a possibilidade de contratação de um novo crédito imobiliário por quem já tinha um financiamento ativo no banco, incluindo cônjuges, independentemente do regime de casamento.

Com a mudança, a limitação deixa de existir, permitindo que os clientes possuam mais de um financiamento pelo SBPE, que é formado majoritariamente por depósitos de poupanças e é uma das fontes de crédito habitacional do País.

Juros de 10% e 35 anos para pagar

Segundo a Caixa, financiamentos imobiliários que usam recursos do SBPE da instituição têm o saldo devedor corrigido pela Taxa Referencial (TR), ofertam taxas de juros a partir de 10,99% ao ano e podem ser pagos em até 420 meses, ou seja, 35 anos.

Qual o impacto da mudança?

O presidente da instituição financeira, Carlos Vieira, avalia que o retorno da modalidade de crédito ampliar a liquidez do sistema financeiro, oferecendo suporte às operações de crédito imobiliário em um cenário de aumento da demanda.

"Essa medida fortalece a capacidade das instituições de manter o ritmo de concessões, mesmo diante da redução dos saldos de poupança, garantindo estabilidade e continuidade no atendimento ao mercado", explica.

Mais acesso ao crédito e incentivo à construção

O retorno da possibilidade de contratação de mais de um financiamento habitacional acompanha uma série de iniciativas do Governo Federal para facilitar o acesso à moradia e estimular o setor da construção civil.

Dentre as medidas anunciadas recentemente, estão: