Enel Ceará prevê contratar 700 funcionários em 2026

A Enel Ceará projeta ampliar seu quadro de trabalhadores com a contratação de 700 pessoas em 2026. Segundo o presidente da companhia, José Nunes, o foco das admissões é atendimento emergencial e controle de perdas de energia.

Em 2025, frisa o executivo, a empresa já havia adicionado 692 funcionários e, em 2024, as contratações somaram 534, portanto, mais de 1,2 mil no total dois dois anos.

Enquanto a Enel São Paulo enfrenta, mais uma vez, uma severa crise ante a opinião pública após falhas graves na prestação de serviços, o braço cearense da empresa italiana atravessou 2025 sem grandes turbulências.

Indicadores

Nunes afirma que pesquisas indicam reversão na percepção da clientela sobre o desempenho da Enel, após anos duros com diversas crises e até uma CPI na Assembleia Legislativa do Ceará.

Embora os dados do ano ainda não tenham fechado, a tendência mostra melhora nos principais indicadores de fornecimento de energia, diz Nunes.

O desafio será o período de chuvas que se aproxima, bem como o crescimento da demanda no Carnaval em destinos do litoral.