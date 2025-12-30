Araruna Empreendimentos inaugura Mirante com vista para a Chapada do Araripe

A Araruna Empreendimentos inaugura o Mirante do Eco Residence Barão de Araruna, um novo espaço de convivência e contemplação com vista privilegiada para a Chapada do Araripe, um dos principais patrimônios naturais do Nordeste. Integrado ao conceito do bairro planejado, o mirante é apresentado como um equipamento urbano pensado para fortalecer a qualidade de vida, o bem-estar e a valorização da paisagem do Cariri.

Localizado em uma área estratégica, inserida em um eixo de crescimento urbano, econômico e cultural, o Eco Residence Barão de Araruna foi concebido como um bairro planejado voltado para famílias e amigos viverem bem. O projeto alia infraestrutura organizada, vias planejadas e áreas comuns desenhadas para estimular a convivência, o uso coletivo e o contato com o ambiente natural.

A proposta reforça o cuidado com o espaço urbano e o compromisso com a valorização do território, integrando urbanismo e natureza de forma equilibrada. Além do mirante, o empreendimento prevê a implantação de uma agrofloresta integrada ao bairro, iniciativa que amplia o contato da comunidade com práticas sustentáveis e reforça a relação entre desenvolvimento e preservação ambiental.

De acordo com Érico Motta Araruna, diretor e idealizador do projeto, a iniciativa foi pensada para dialogar com a identidade do Cariri e contribuir para o fortalecimento da paisagem urbana regional. “A integração entre o mirante e a futura agrofloresta reforça a relação entre cidade e natureza”, afirma.

Valorização da região do Cariri

O Mirante do Eco Residence Barão de Araruna se posiciona como um presente para a região. A iniciativa contribui para a valorização do Cariri, reconhecido como berço cultural do Ceará, ao evidenciar seu potencial natural e paisagístico.

Com a inauguração do mirante, o Eco Residence Barão de Araruna reforça sua proposta de desenvolvimento urbano planejado, alinhando infraestrutura, convivência e respeito ao meio ambiente, e se integra ao processo de crescimento da região sem abrir mão da preservação e do orgulho regional.

“Para além de um novo espaço, o mirante representa um compromisso com o bem-estar coletivo, o cuidado com o território e a criação de ambientes que fortalecem os vínculos entre as pessoas e o lugar onde vivem”, conclui Érico Motta.

Serviço

Araruna Empreendimentos

Instagram: @ararunaempreendimentos

Site: ararunaempreendimentos.com.br

Telefone/WhatsApp: (88) 99932-0173