Contribuição mensal de MEIs sobe em 2026; confira os novos valores

A contribuição mensal do Microempreendedor Individual (MEI) passou por reajuste no início de 2026, acompanhando o novo salário mínimo, fixado em R$ 1.621. O valor corresponde a 5% desse piso nacional e é definido por tabela.

Com a atualização, a contribuição do MEI, em geral, aumentou de R$ 75,90 para R$ 81,05. Já o MEI caminhoneiro, que tem alíquota diferenciada, passou a pagar R$ 194,52 por mês.

Para atividades sujeitas ao ICMS, como comércio e indústria, há um acréscimo mensal de R$ 1 no Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). No caso de atividades vinculadas ao ISSQN, como prestação de serviços, o valor adicional é de R$ 5.

Assim, em 2026, o MEI, em geral, paga entre R$ 81,05 e R$ 87,05 por mês, conforme a atividade exercida. O MEI caminhoneiro, por sua vez, recolhe entre R$ 194,52 e R$ 200,52, de acordo com o tipo de carga e o destino do transporte.

O pagamento é feito por meio do DAS, que reúne a contribuição previdenciária ao INSS e os tributos incidentes sobre a atividade do microempreendedor.

A quitação mensal garante acesso aos principais benefícios da Previdência Social, como aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão.

O vencimento do DAS ocorre sempre no dia 20 de cada mês. O documento pode ser emitido pelo Portal do Simples Nacional ou pelo aplicativo App MEI, disponível para Android e iOS. O pagamento pode ser realizado via boleto, PIX, débito automático ou outras modalidades oferecidas pelas instituições financeiras.