Novo salário mínimo entra em vigor; veja quando trabalhadores recebem valor atualizado

O novo salário mínimo entrou em vigor nesta quinta-feira (1º de janeiro de 2026). O valor passou a ser R$ 1.621, um aumento de R$ 103 em relação aos R$ 1.518 anteriores, totalizando alta de 6,79%.

O valor diário do mínimo corresponderá a R$ 54,04, e o valor horário, a R$ 7,37. Embora o novo salário já esteja valendo, ele só será pago a partir de fevereiro de 2026.

Veja também Automóvel IPVA 2026 de motos no Ceará varia de R$ 39,34 a R$ 10.431; veja modelos Negócios Caixa adia sorteio da Mega da Virada; o valor sobe para R$ 1,09 bilhão

Pessoas que recebem o salário mínimo (ou múltiplos dele), assim como benefícios vinculados a esse valor, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o seguro-desemprego, terão direito ao novo valor no início de fevereiro.

Como é calculado o reajuste?

O reajuste do salário mínimo é feito a partir de métricas, como a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), em 12 meses, até novembro; e o índice de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores.

Dessa forma, foi aplicada a inflação até novembro deste ano, índice que ficou em 4,4%. A alta real de 2,5% do PIB de 2024 também foi considerada.