Novo salário mínimo entra em vigor; veja quando trabalhadores recebem valor atualizado
O reajuste do salário mínimo é feito a partir de métricas, como a inflação.
O novo salário mínimo entrou em vigor nesta quinta-feira (1º de janeiro de 2026). O valor passou a ser R$ 1.621, um aumento de R$ 103 em relação aos R$ 1.518 anteriores, totalizando alta de 6,79%.
O valor diário do mínimo corresponderá a R$ 54,04, e o valor horário, a R$ 7,37. Embora o novo salário já esteja valendo, ele só será pago a partir de fevereiro de 2026.
Veja também
Pessoas que recebem o salário mínimo (ou múltiplos dele), assim como benefícios vinculados a esse valor, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o seguro-desemprego, terão direito ao novo valor no início de fevereiro.
Como é calculado o reajuste?
O reajuste do salário mínimo é feito a partir de métricas, como a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), em 12 meses, até novembro; e o índice de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores.
Dessa forma, foi aplicada a inflação até novembro deste ano, índice que ficou em 4,4%. A alta real de 2,5% do PIB de 2024 também foi considerada.