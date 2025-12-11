Obras do Anel Viário são paralisadas a 20 dias do prazo de conclusão

As obras do 4º Anel Viário de Fortaleza estão paralisadas, a vinte dias do prazo para a entrega do projeto, no fim de 2025.

Segundo o Governo do Ceará, o consórcio responsável pelas obras interrompeu os trabalhos de forma unilateral e 'indevidamente'. A Secretaria de Obras Públicas (SOP) afirmou que não há justificativa contratual para a interrupção.

A pasta notificou a empresa irá tomar providências legais e contratuais cabíveis para garantir que os serviços sejam normalizados no menor tempo possível.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, afirmou em entrevista nesta quinta-feira (11) que deve discutir uma solução para que o contrato com a empresa não seja rompido.

“Nós fizemos um cronograma com a empresa, ela não cumpriu o cronograma e eu estou chamando a SOP para nós discutirmos e encontrarmos a solução. Prefiro não ter que romper o contrato, porque encontrar outra empresa para o Anel Viário nós estamos tendo dificuldade”, disse.

Elmano ressaltou que deve pressionar a empresa para que o cronograma de entrega da rodovia seja cumprido. O governador e a SOP não falaram sobre a possibilidade de a obra não ser entregue até o fim de dezembro.

O Diário do Nordeste tentou contatar as empresas do consórcio que venceu a licitação e é responsável pelas obras, mas não obteve sucesso. A matéria será atualizada em caso de resposta.

OBRAS JÁ LEVAM 15 ANOS, COM DIVERSAS INTERRUPÇÕES

O Anel Viário surgiu como alternativa para o tráfego intenso entre Fortaleza e os portos do Pecém e do Mucuripe. As obras começaram em 2010 e já foram paralisadas algumas vezes.

Diversas empresas já passaram pelo empreendimento, com rescisão de contratos e relicitações. A construção passou pelas mãos da gestão estadual de Camilo Santana (2015-2018 e 2019-2022) e, atualmente, Elmano de Freitas (PT).

A última licitação aberta para a conclusão da rodovia teve investimento de R$ 97 milhões. Os trabalhos retomados em agosto de 2024, com expectativa de conclusão para o fim de 2025.

Histórico do Anel Viário