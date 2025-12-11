Diário do Nordeste
Obras do Anel Viário são paralisadas a 20 dias do prazo de conclusão

Governo do Ceará afirma que empresa responsável interrompeu trabalhos 'indevidamente'.

Escrito por
e
Negócios
Imagem da Alça da CE-060 do Anel Viário, com obras paralisadas.
Legenda: Imagem de novembro de 2024 mostra acesso da alça da CE-060 do Anel Viário bloqueado, com obras incompletas.
Foto: Kid Jr.

As obras do 4º Anel Viário de Fortaleza estão paralisadas, a vinte dias do prazo para a entrega do projeto, no fim de 2025

Segundo o Governo do Ceará, o consórcio responsável pelas obras interrompeu os trabalhos de forma unilateral e 'indevidamente'. A Secretaria de Obras Públicas (SOP) afirmou que não há justificativa contratual para a interrupção.

A pasta notificou a empresa irá tomar providências legais e contratuais cabíveis para garantir que os serviços sejam normalizados no menor tempo possível. 

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, afirmou em entrevista nesta quinta-feira (11) que deve discutir uma solução para que o contrato com a empresa não seja rompido.

“Nós fizemos um cronograma com a empresa, ela não cumpriu o cronograma e eu estou chamando a SOP para nós discutirmos e encontrarmos a solução. Prefiro não ter que romper o contrato, porque encontrar outra empresa para o Anel Viário nós estamos tendo dificuldade”, disse.

Elmano ressaltou que deve pressionar a empresa para que o cronograma de entrega da rodovia seja cumprido. O governador e a SOP não falaram sobre a possibilidade de a obra não ser entregue até o fim de dezembro. 

O Diário do Nordeste tentou contatar as empresas do consórcio que venceu a licitação e é responsável pelas obras, mas não obteve sucesso. A matéria será atualizada em caso de resposta. 

OBRAS JÁ LEVAM 15 ANOS, COM DIVERSAS INTERRUPÇÕES 

O Anel Viário surgiu como alternativa para o tráfego intenso entre Fortaleza e os portos do Pecém e do Mucuripe. As obras começaram em 2010 e já foram paralisadas algumas vezes. 

Diversas empresas já passaram pelo empreendimento, com rescisão de contratos e relicitações. A construção passou pelas mãos da gestão estadual de Camilo Santana (2015-2018 e 2019-2022) e, atualmente, Elmano de Freitas (PT). 

A última licitação aberta para a conclusão da rodovia teve investimento de R$ 97 milhões. Os trabalhos retomados em agosto de 2024, com expectativa de conclusão para o fim de 2025.

Histórico do Anel Viário

  • Março de 2010 — Assinatura do contrato para o início das obras. O consórcio Queiroz Galvão/EIT foi o vencedor da licitação, estimada em R$ 188,9 milhões, e com previsão inicial de término em 2012; 
  • Junho de 2011 — Empresas do primeiro e segundo lugares da licitação já haviam desistido da obra; 
  • Janeiro de 2012 — Governo estadual assume obras após atrasos. Prazo para conclusão é adiado para 2013; 
  • Novembro de 2015 — Governo estadual adia novamente prazo de entrega para dezembro de 2016; 
  • Dezembro de 2015 — Consórcio rescinde contrato e obra fica paralisada; 
  • Março de 2017 — Governo retomada processo de relicitação da duplicação da rodovia; 
  • Junho de 2017 — Retomada das obras com as empresas Torc Terraplenagem Obras Rodoviárias e Construções LTDA/ Via Engenharia S.A. (Torc-Via);
  • Março de 2019 — Obras do Anel Viário ficam paralisadas por contas das fortes chuvas; 
  • Julho de 2019 — Trabalhadores retomam as obras do projeto após período de chuvas;  
  • Dezembro de 2019 — Souza Reis pede recuperação judicial e ritmo das obras diminuem; 
  • Janeiro de 2020 — SOP pede inclusão de quarta empresa no consórcio / PGE aprova inclusão;
  • Junho de 2022 — Anel Viário passa a ser de responsabilidade do Estado;
  • Julho de 2022 — Empresas interessadas na conclusão das obras apresentam valor muito abaixo do mercado e não são aprovadas pela SOP. Edital fracassa;
  • Dezembro de 2023 — Governo do Ceará assina convênio com o Governo Federal para liberação de recursos para conclusão das obras;
  • Abril de 2024 — Novo edital de licitação para as obras do 4º Anel Viário é aberto pela SOP;
  • Julho de 2024 — Edital de licitação para as obras entra em fase de homologação do consórcio vencedor junto à SOP;
  • Agosto de 2024 — Governo estadual assina contrato para obras de finalização do Anel Viário.

