Obras do Anel Viário de Fortaleza voltam no começo de agosto com novo investimento de R$ 97 milhões

As obras do Anel Viário de Fortaleza serão retomadas no começo de agosto, segundo anunciou o governador do Ceará Elmano de Freitas (PT), nesta quarta-feira (17). Foram investidos R$ 97 milhões em recursos do Estado e da União para o restabelecimento dos trabalhos.

Em live semanal, Elmano informou que alinhou o retorno após diálogo com o Governo Federal. Ele negociou com o Ministério dos Transportes para que os recursos fosse repassado ao Ministério das Cidades para que fosse feito um convênio.

"O objetivo é de que os trabalhos sejam realizados com intensidade e planejamento para, enfim, concluirmos essa obra tão importante e decisiva para o desenvolvimento da nossa economia", pontuou o chefe do Executivo Estadual.

O Anel Viário interliga as principais rodovias estaduais e federais de chegada e partida da Capital cearense, além de ser um corredor de transporte de mercadorias.

"Posso te garantir que no comecinho de agosto a obra do Anel Viário é retomada para que a gente possa, assim, começar agora a ter um planejamento para, enfim, nós concluirmos a obra [...] que eu considero muito importante, decisiva para a nossa economia. Porque ali muita gente utiliza, eu mesmo utilizo muito, e eu quero que a gente possa sim superar as dificuldades que temos naquela área", disse Elmano.

14 anos de obras

Neste ano, completam-se 14 anos do início das obras de duplicação do 4º Anel Viário. As intervenções começaram em 2010 Foi prometido uma pista duplo em concreto, em um pavimento mais resistente para suportar o peso de caminhões pesados que passam diariamente pela via.

As obras, que eram do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), passaram ao Governo do Ceará em 2022.

Histórico do Anel Viário