Camarão: Rio Grande do Norte segue o Ceará e zera taxas

Seguindo as pegadas do governo do Ceará, o vizinho Rio Grande do Norte decidiu desburocratizar a atividade da carcinicultura, que lá, como aqui, cresce na velocidade do frevo. Durante a Feira Nacional do Camarão (Fenacam), realizada nesta semana em Natal, a governador Fátima Bezerra, do mesmo PT do seu colega Elmano de Freitas, governador do Ceará, assinou decreto, criando o Programa de Interiorização da Carcinicultura e estabelecendo que áreas de até 5 hectares de área inundada produtiva “estarão dispensadas do pagamento das taxas de outorgas para uso de água e das taxas de licenças ambientais”.

Tem mais: Foram reduzidos “a zero os valores de taxas, emolumentos e demais custos cobrados pelos órgãos e entidades da administração do Estado”.

Tudo semelhante ao que o Palácio da Abolição, sede do governo do Ceará, estabeleceu, há quase dois anos, para a criação de camarão na geografia cearense.

Como consequência do decreto da governadora Fátima Bezerra, acontecerá no Rio Grande do Norte o que aconteceu – e segue acontecendo – no Ceará: o rápido avanço da carcinicultura, a tal ponto que mais de dois mil agricultores do Vale do Jaguaribe trocaram a enxada do roçado pelo manejo dos seus tanques de criação de camarão.

Detalhe: o retorno do capital investido na carcinicultura é, no mínimo, três vezes maior e mais rápido do que o investido na agricultura de subsistência – informam os carcinicultores.

Tom Prado, CEO da Itaueira, que – além de fazendas de produção de melão, melancia, mel de abelha, pimentões coloridos, uvas sem caroço e suco de frutas na Bahia e no Piauí – produz camarão no Rio Grande do Norte, não tem dúvida de que o Ceará, que já é o maior produtor de camarão do país, não só avançará para ampliar essa produção, mas para consolidar sua posição de liderança nacional. A Itaueira dará sua colaboração: a empresa prepara-se para, em 2025, voltar a produzir e a exportar camarão aqui.

Cristiano Maia, maior produtor de camarão do país e presidente da Camarão BR, entidade que reúne os maiores carcinicultores brasileiros, está feliz com a decisão da governadora do Rio Grande do Norte, de quem é amigo.

Na sua opinião, o Nordeste, que responde por 98% da carcinicultura do Brasil, está dando passos importantes para o futuro próximo, “que é promissor”. E é mesmo: o governo do Reino Unido está prestes a autorizar a importação do camarão brasileiro, cujas fazendas nordestinas foram visitadas em setembro passado por técnicos britânicos, que gostaram do que viram.

Já de olhos voltados para a exportação do camarão cearense para o mercado europeu, a Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) adquiriu um conjunto de drones que serão usados no monitoramento das áreas da carcinicultura, com foco no correto uso da água, conforme sua outorga.

A iniciativa da Faec, apoiada pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), do governo do estado, envolve, ainda, a elaboração de um cadastro geral e pormenorizado dos carcinicultores e de suas respectivas áreas de criação, com as devidas outorgas e com dados sobre a mão de obra empregada.

Uma novidade: Na geografia de Iguatu, no Centro-Sul cearense, os antigos rizicultores (produtores de arroz) estão agora investindo na criação de camarão. Tornaram-se carcinicultores.

Mas a carcinicultura cearense já está advertida para algumas providências que têm de ser tomadas no curto prazo. Por exemplo: a instalação de unidades industriais para o beneficiamento do camarão, principalmente no Vale do Jaguaribe. Em Morada Nova, o que foi tabuleiro de arroz é agora viveiro de camarão.

O empresário cearense Santana Júnior, que produz camarão no vizinho Piauí, pede espaço para mostrar o potencial do camarão no Ceará e no Nordeste, e revela:

“O Equador, um pouco maior que o estado do Ceará, produziu, no ano passado, 1,5 milhão de toneladas de camarão e exportou 98% dessa produção. O Brasil (leia-se o Nordeste) produziu 130 mil toneladas, 100% para o mercado interno. O Equador tem 280 mil hectares produzindo camarão, dos quais 50 mil em tanques de água doce, às margens do rio Guayas. No Nordeste brasileiro, Brasil, temos de 30 a 35 mil hectares e um imenso potencial para crescermos na atividade, com a interiorização. O Ceará já é um exemplo dessa realidade”.