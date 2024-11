Novo cronograma do CNU deve ser divulgado nesta quinta-feira (21); veja como acessar

O novo cronograma do Concurso Nacional Unificado (CNU) deve ser divulgado nesta quinta-feira (21), segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), ainda sem horário definido. A nova versão do calendário será publicada na página oficial do CPNU.

As novas datas serão necessárias devido ao adiamento dos resultados finais do certame, em resposta a uma decisão da Justiça Federal do Tocantins. No início do mês, a Justiça determinou que o Governo cancelasse as eliminações dos candidatos que não preencheram totalmente o campo de identificação no cartão de respostas da prova.

A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal que questionou a desclassificação dos participantes que não identificaram corretamente o tipo do certame, mas transcreveram a frase exigida no edital. Para os juízes, os fiscais não orientaram corretamente os candidatos da necessidade de marcar o tipo da prova no gabarito.

A partir da decisão, o juiz Adelmar Aires Pimenta da Silva, da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Tocantins, que assina a decisão, deu um prazo de 10 dias para que o Governo e a Fundação Cesgranrio, que organiza o CNU, republicassem os resultados do concurso, incluindo os nomes desses candidatos.

Próxima etapa

Após a divulgação dos resultados, a etapa seguinte do certame será a de convocação para posse dos aprovados e de realização de cursos de formação.

Quem inicialmente não tiver nota suficiente para passar nas vagas imediatas do concurso nacional, poderá compor o banco de candidatos aprovados em lista de espera, para futuras convocações.

As provas foram aplicadas em 18 de agosto, em 228 cidades de todas as unidades da federação, após três meses de adiamento devido às chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, nos meses de abril e maio.

De acordo com o MGI, a abstenção nos dois turnos de provas foi de 54,12% dos mais de 2,14 milhões de inscritos, o que correspondeu a 970.037 pessoas presentes na aplicação em dois turnos de provas, em agosto.