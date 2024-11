CNU divulga resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos; veja como acessar

Os participantes do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como "Enem dos Concursos", podem conferir, a partir desta terça-feira (19), o resultado dos pedidos de revisão das notas da prova de títulos. As pontuações dessa etapa foram divulgadas no início deste mês, mas os candidatos que não concordassem com o resultado poderiam questioná-lo.

As solicitações de recursos foram enviadas à banca organizadora, que revisou as notas. Os interessados podem consultar o resultado no site da Fundação Cesgranrio, que organiza o certame. Para acessar as notas revisadas é necessário entrar na Área do Candidato, usando o login e senha do gov.br.

A avaliação de títulos no CNU é realizada apenas para alguns cargos que exigem a comprovação de experiências profissionais e titulação acadêmica, como pós-graduação, mestrado e doutorado.

Os títulos têm pesos diferentes dependendo da vaga pretendida, valendo de 5% a 10% da nota final. Foram convocados para enviar os documentos os candidatos que atingiram a nota mínima das provas escrita e a de múltipla escolha.

Conforme o edital, os participantes que não enviaram os documentos no prazo não foram desclassificados, mas tiveram a nota dessa etapa zerada. Ou seja, concorrem às vagas apenas com as notas das provas objetiva e discursiva, excluindo a de títulos.

Confira os próximos passos do CNU