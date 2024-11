CNU divulga resultado preliminar da prova de títulos nesta segunda (4); veja como conferir

Os candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) podem conferir os resultados da prova de títulos a partir desta segunda-feira (4). A consulta poderá ser feita no site da Fundação Cesgranrio, que organiza o certame, por participantes de todos os oito blocos.

Na mesma página, o candidato que não concordar com a nota obtida poderá recorrer até esta terça-feira (5). O recurso será enviado à banca organizadora, que iniciará uma revisão do resultado. No entanto, não será possível enviar novamente a documentação para comprovar os títulos.

De acordo com o edital do concurso, os participantes que não enviaram os documentos dentro do prazo não serão desclassificados, mas terão a nota zerada nesta etapa. Ou seja, irão concorrer às vagas apenas com as notas das provas objetiva e discursiva.

Como é dada a nota da prova de títulos?

A avaliação de títulos no CNU é feita apenas para alguns cargos que exigem a comprovação de experiências profissionais e titulação acadêmica, como pós-graduação, mestrado e doutorado.

Os títulos têm pesos diferentes dependendo da vaga pretendida, valendo de 5% a 10% da nota final. Foram convocados para enviar os documentos os candidatos que atingiram a nota mínima das provas escrita e a de múltipla escolha.

Confira os próximos passos do CNU