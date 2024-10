Justiça libera divulgação de notas do bloco 4 do CNU

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) derrubou nesta terça-feira (8) a liminar que suspendia a publicação das notas do bloco 4 (Trabalho e Saúde do Servidor) do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como o "Enem dos concursos". Com essa decisão, a divulgação dos resultados poderá prosseguir conforme o cronograma estabelecido. As informações são do g1.

O juiz Eduardo Rocha Penteado, da 14ª Vara Federal do Distrito Federal, que havia suspendido a publicação das notas após a identificação de uma troca indevida de provas durante a aplicação do exame em Pernambuco.

Entenda o caso

A medida judicial foi motivada por um incidente ocorrido durante a aplicação do exame em Recife (PE). Na ocasião, alguns candidatos que realizaram a prova na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Jornalista Trajano Chacon receberam, por engano, as questões do turno da tarde durante a manhã.

O magistrado Eduardo Rocha Penteado entendeu que o equívoco pode ser entendido como um vazamento e, por isso, decidiu não prosseguir com a divulgação dos resultados.

O ocorrido também foi denunciado por uma das candidatas que teve acesso antecipado à prova. Nas redes sociais, a concurseira afirmou que os candidatos ficaram com o documento errado durante 11 minutos, até que o erro fosse percebido. Ela também afirmou que chegou a ler e anotar algumas das questões da prova errada.

Confira o cronograma do CNU